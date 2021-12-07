https://ru.sputnik.md/20211207/shtamm-omikron-vaktsina-47018645.html
Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19
Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19
Новый штамм коронавируса "омикрон" может оказаться природной вакциной, так как у него снижена патогенность.
2021-12-07T14:39+0200
2021-12-07T14:39+0200
2021-12-07T14:50+0200
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" может оказаться природной вакциной, так как у него снижена патогенность. Люди, перенесшие заражение таким штаммом после выздоровления могут приобрести иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Об этом рассказал порталу URA.RU вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.Вирусолог также предположил, что с появлением "омикрона" человечество может забыть о локдаунах."Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет "омикрон" болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов", — уточнил Чумаков.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211206/voz-smertnosti-shtamm-omikron-46996867.html
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в мире, россия, вирус
Вирусолог: штамм "омикрон" может стать "живой вакциной" от COVID-19
14:39 07.12.2021 (обновлено: 14:50 07.12.2021)
Новый штамм коронавируса может стать естественной природной вакциной.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik.
Новый штамм коронавируса "омикрон" может оказаться природной вакциной, так как у него снижена патогенность. Люди, перенесшие заражение таким штаммом после выздоровления могут приобрести иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Об этом рассказал порталу URA.RU
вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
"Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса", – рассказал Чумаков.
Вирусолог также предположил, что с появлением "омикрона" человечество может забыть о локдаунах.
"Мы посмотрим, как это будет развиваться, потому что надо еще последить, как вытесняет "омикрон" болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов", — уточнил Чумаков.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".