https://ru.sputnik.md/20211207/soobscheniye-bomba-administratsia-prezident-47016038.html
Новые детали сообщения о бомбе в администрации президента
Новые детали сообщения о бомбе в администрации президента
Полиция представила новые детали сообщения о бомбе в администрации президента Молдовы.
2021-12-07T11:18+0200
2021-12-07T11:18+0200
2021-12-07T11:38+0200
общество
в молдове
молдова
администрация президента
сообщение о бомбе
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Полиция представила новые детали сообщения о бомбе в администрации президента Молдовы. "Во вторник в 10.20 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, о некоем человеке, изготавливающем дома самодельные бомбы. Звонящий также предположил, что бомбу могли разместись рядом с администрацией президента", – сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. Полицейские сразу же предприняли меры по идентификации звонившего. Также в пресс-службе администрации президента сообщили Sputnik Молдова, что работники в здании не были эвакуированы. Открыто дело для установления всех обстоятельств инцидента. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.
https://ru.sputnik.md/20211207/administratsiya-prezident-moldova-47014518.html
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в молдове, молдова, администрация президента, сообщение о бомбе
Новые детали сообщения о бомбе в администрации президента
11:18 07.12.2021 (обновлено: 11:38 07.12.2021)
Сообщивший о бомбе, заложенной возле администрации президента Молдовы ранее уже передавал ложные сообщения о бомбе.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Полиция представила новые детали сообщения о бомбе в администрации президента Молдовы.
"Во вторник в 10.20 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, о некоем человеке, изготавливающем дома самодельные бомбы. Звонящий также предположил, что бомбу могли разместись рядом с администрацией президента", – сообщила для Sputnik Молдова
пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
Полицейские сразу же предприняли меры по идентификации звонившего.
"Установлено, что им оказался 30-летний житель Кишинева, находящийся на учете у психиатра. Ранее он уже совершал звонки с подобными сообщениями", – уточнила Стати.
Также в пресс-службе администрации президента сообщили Sputnik Молдова, что работники в здании не были эвакуированы.
Открыто дело для установления всех обстоятельств инцидента.
Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.