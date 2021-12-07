https://ru.sputnik.md/20211207/soobscheniye-bomba-administratsia-prezident-47016038.html

Новые детали сообщения о бомбе в администрации президента

Новые детали сообщения о бомбе в администрации президента

Полиция представила новые детали сообщения о бомбе в администрации президента Молдовы.

2021-12-07T11:18+0200

2021-12-07T11:18+0200

2021-12-07T11:38+0200

общество

в молдове

молдова

администрация президента

сообщение о бомбе

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Полиция представила новые детали сообщения о бомбе в администрации президента Молдовы. "Во вторник в 10.20 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, о некоем человеке, изготавливающем дома самодельные бомбы. Звонящий также предположил, что бомбу могли разместись рядом с администрацией президента", – сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати. Полицейские сразу же предприняли меры по идентификации звонившего. Также в пресс-службе администрации президента сообщили Sputnik Молдова, что работники в здании не были эвакуированы. Открыто дело для установления всех обстоятельств инцидента. Согласно законодательству, "телефонному террористу" грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ru.sputnik.md/20211207/administratsiya-prezident-moldova-47014518.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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