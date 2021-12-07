https://ru.sputnik.md/20211207/svyaschennosluzhitel-my-uzhe-ne-mozhem-nazyvat-pravdu-pravdoy-47037706.html

Священнослужитель: мы уже не можем называть правду правдой

Священнослужитель: мы уже не можем называть правду правдой

Результаты опроса на тему леволиберальных ценностей, проведенного в четырех развитых странах, оказались для многих шокирующими.

2021-12-07T22:29+0200

2021-12-07T22:29+0200

2021-12-07T22:34+0200

общество

в мире

молдова

соцопрос

европейские ценности

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Компания IFop опросила респондентов во Франции, Британии, Германии и США. Вопросы звучали, например, такие: поддерживают ли люди преподавание информации о гомосексуальных парах или стоит ли разрешать детям менять пол. В целом, к леволиберальной повестке благосклонно отнеслись почти 50% отвечавших.Говорит ли опрос о расколе в западных обществах, и когда новомодные идеи ждать в Молдове – об этом Sputnik Молдова поговорил со священнослужителем Виталием Шинкарем и политическим аналитиком Валентином Крыловым."Мне кажется, что уже поздно рассуждать о каком-то разделении западного общества, – говорит в интервью Sputnik Молдова протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь. – Там все уже случилось. Зашкаливающий процент адептов леволиберальной повестки – это даже не про жизнь людей, потерявших веру, это про открытое богоборчество. Господь "прогрессивному" обществу больше не нужен".Шинкарь даже с некоторой ностальгией говорит о первых года после обретения Молдовой независимости, когда в республике вновь начали строить храмы, а уровень доверия к церкви в обществе страны был высок. Но это время быстро прошло."Проевропейские молдавские власти (нынешняя в их числе) фактически провозгласили новую мораль, отказывая обществу республики в традиционности. Принимая такие правовые акты как Закон "О равенстве шансов", Стамбульскую конвенцию власть Молдовы открыла двери для самых чудовищных изменений. К сожалению, западных либеральных "ценностей" Молдове уже не избежать", – утверждает Шинкарь.Священнослужитель признает, что на Западе пока еще звучит критика леволиберальной повестки, но с каждым годом все реже."И конечно, критикующего всякий раз обвиняют чуть ли не в фашизме. А ведь говорятся самые простые вещи: наш мир крадут, мы уже не можем называть правду правдой, мы должны подчиняться садомитски-развратному меньшинству, должны отказаться от слов "мама" и "папа". И под видом свободы распространяется атмосфера из романа Оруэлла, когда черное считается белым", – считает священник.И цитирует рок-музыканта Бориса Гребенщикова:Впрочем, на пространстве СНГ еще остаются страны, где леволиберальной повестке на государственном уровне противопоставляется принцип разумного консерватизма. Речь, разумеется, в первую очередь о Российской Федерации.Так, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", президент России Владимир Путин заявил, что дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию, вплоть до желания отменить эти понятия. Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. По его словам, им навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизнь. Он также назвал умеренный консерватизм самым разумным принципом поведения. Предлагаемые Западом рецепты ценностей совершенно не новы, и в России это "уже проходили", заявил Путин.Вот только маленькой и ныне предельно зависимой от "партнеров по развитию" Молдове не полагается иметь собственное мнение по этому поводу, считает политолог Валентин Крылов."Молдова к сегодняшнему дню перестала быть субъектом международного права. Она объект. Как, если угодно, футбольный мяч, который в любой момент может пнуть, кто захочет. Наша стране ныне – вассал коллективного Запада, власти Молдовы попросту выполняют команды, поступающие из вне", – говорит Крылов.При этом политолог указывает на то, что культурный код Молдовы изначально почти идентичен европейскому, в его основе – христианство. Но Запад, по его мнению, все более открыто игнорирует христианские ценности."И эта проблема уже громко стучится в наши двери. Рьяные, но лишенные какого-либо внутреннего стержня люди в Молдове влияют на принятие политически решений, которыми нам навязываются ценности, противоречащие нашему культурному коду. Поскольку безраздельно командуют западные политические спонсоры, ослушаться их не смеют", – утверждает политолог.Однако, говорит Крылов, от этого хронического недуга молдавского обществе все же есть лекарство – непростое, небыстрое, но, похоже, и безальтернативное.Крылов считает, что давно пора заявить о своих интересах молдавского бизнесу, творческой интеллигенции."Конечно, в республике немало тех, кого полностью устраивает нынешнее подчиненное состояние Молдовы. Это удобно и безопасно. Но много и тех, кому такой статус кво очень не нравится. Именно недовольные интеллектуалы, если они смогут, наконец, объединиться, должны стать той действенной элитой молдавского общества, которая заставит власть учитывать ее интересы. И, разумеется, далеко не в одном только вопросе леволиберальной повестки", – полагает Крылов.Напомним, в рамках опроса IFop было предложено ответить на пять вопросов, касающихся новых леволиберальных ценностей.При этом на вопрос о том, поддерживают ли респонденты распространение "культуры отмены", состоящей в исключении из публичной сферы людей, группы или организации по причине комментариев или поведения, которое рассматривается как проблемное или оскорбительное, большинство ответило негативно. Не поддержало "культуру отмены" 38% французов, 49% немцев, 49% британцев и 50% американцев. За высказались 33%, 29%, 27% и 33% соответственно.Также респонденты высказали свое мнение в отношении "критической расовой теории", утверждающей, что расизм является не только продуктом личных предрассудков, но встроен в юридические и политические общественные нормы. Опрос показал, что большинство людей уверены, что данная теория приводит к тому, что к людям начинают относиться по-разному на основе их "расы", и поэтому она не является демократической. К такому выводу пришли 45% французов, 54% немцев, 44% британцев и 53% американцев.Еще один вопрос касался решения Апелляционного суда, согласно которому дети до 16 лет имеют право давать информированное согласие на медицинское лечение, задерживающее половое созревание. Негативно в отношении этого решения высказались 52% французов, 48% немцев, 52% британцев и 48% американцев.Еще два вопроса касались включения проблем либеральной повестки в школьную программу. При этом на вопрос о необходимости преподавания в школах информации о гомосексуальных парах за высказались 48% французов, 64% немцев, 52% британцев и 42% американцев.За необходимость включения в школьную программу, среди прочего, информации о смене пола выступили 41% французов, 53% немцев, 39% британцев и 40% американцев.Исследователи отмечают, что большинство опрошенных высказались негативно в отношении вопросов новой либеральной повестки. При этом по данным вопросам общество практически всех стран, где был проведен опрос, оказалось расколотыми по возрасту, доходам, партийной принадлежности и образованию.Поддерживают леволиберальную повестку во всех странах в основном люди молодые, младше 35 лет. В политической жизни ее приверженцами являются "зеленые", либеральные партии (лейбористы в Великобритании, либеральные демократы, демократы в США), им противостоят часто с прямо противоположным мнением консерваторы – тори, республиканцы и правые.

https://ru.sputnik.md/20211022/putin-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-kluba-valday-45800240.html

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в мире, молдова, соцопрос, европейские ценности