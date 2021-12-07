https://ru.sputnik.md/20211207/tauber-vybory-beltsy-46997219.html
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц
Бывший депутат провела независимое расследование и представила альтернативную информацию о событиях, предварявших второй тур выборов примара северной столицы.
2021-12-07T09:00+0200
2021-12-07T09:00+0200
2021-12-07T09:00+0200
радио
бельцы
решение
выборы
цик
марина таубер
отстранение
в молдове
молдова
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Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц
В минувшее воскресенье лидер первого тура выборов мэра Бельц Марина Таубер была отстранена от участия в предвыборной гонке из-за использования незадекларированных средств, а именно финансов, потраченных на питание сторонников политического формирования. Что же произошло в преддверии второго тура выборов в Бельцах, и какие неучтенные средства были потрачены на содержание сторонников указанного кандидата? Более подробную информацию в эфире студии Sputnik Молдова озвучила экс-депутат парламента Арина Спэтару, заявившая о проведении независимого расследования по этому вопросу. "Наши выборы не были изначально хорошо подготовлены, а для бельчан эта история стала экспериментом. Я, как гражданка, подала петиции в полицию, ЦИК и прокуратуру, у меня было достаточно времени для того, чтобы проверить, как задекларировали потраченные на кампанию средства все кандидаты", – отметила собеседница. По словам Спэтару, данные ее расследования показывают, что кандидата от партии "Шор" исключили из гонки не только на основании последнего нарушения. Собеседница настаивает: до этого случая были также зафиксированы незадекларированные средства, использованные на наглядную агитацию.ЦИК, по словам собеседницы, принял к сведению представленную ею информацию, основанную на видеорасследовании одного из бельцких новостных независимых порталов. Экс-депутат утверждает: сотрудникам портала удалось выяснить, что на одной из баз отдыха в преддверие выборов в течение месяца проживало порядка 40 человек, сторонников партии, от которой баллотировалась Таубер. Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) определили дату второго тура выборов в Бельцах – 19 декабря.По последнему решению ЦИК, во второй тур должны были пройти независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Маркоч вместо исключенной из гонки Марины Таубер от Партии "Шор". В понедельник PAS объявила о снятии своего кандидата Бориса Маркоча на пост мэра Бельц.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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бельцы, решение, выборы, цик, марина таубер, отстранение, аудио, в молдове, молдова
Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц
Бывший депутат провела независимое расследование и представила альтернативную информацию о событиях, предварявших второй тур выборов примара северной столицы.
В минувшее воскресенье лидер первого тура выборов мэра Бельц Марина Таубер была отстранена от участия в предвыборной гонке из-за использования незадекларированных средств, а именно финансов, потраченных на питание сторонников политического формирования.
Что же произошло в преддверии второго тура выборов в Бельцах, и какие неучтенные средства были потрачены на содержание сторонников указанного кандидата? Более подробную информацию в эфире студии Sputnik Молдова
озвучила экс-депутат парламента Арина Спэтару, заявившая о проведении независимого расследования по этому вопросу.
"Наши выборы не были изначально хорошо подготовлены, а для бельчан эта история стала экспериментом. Я, как гражданка, подала петиции в полицию, ЦИК и прокуратуру, у меня было достаточно времени для того, чтобы проверить, как задекларировали потраченные на кампанию средства все кандидаты", – отметила собеседница.
По словам Спэтару, данные ее расследования показывают, что кандидата от партии "Шор" исключили из гонки не только на основании последнего нарушения. Собеседница настаивает: до этого случая были также зафиксированы незадекларированные средства, использованные на наглядную агитацию.
"У меня было время для того, чтобы проверить финансовые потоки партии "Шор", и мне удалось установить, что это политформирование превысило допустимый лимит средств для агитации, разрешенный кандидатам. Имея доказательства, я обратилась в ЦИК", – сообщила Спэтару.
ЦИК, по словам собеседницы, принял к сведению представленную ею информацию, основанную на видеорасследовании одного из бельцких новостных независимых порталов. Экс-депутат утверждает: сотрудникам портала удалось выяснить, что на одной из баз отдыха в преддверие выборов в течение месяца проживало порядка 40 человек, сторонников партии, от которой баллотировалась Таубер.
"Они занимались агитацией. Специализированная фирма в течение месяца поставляла им каждый день обеды, по 70 порций. Мне удалось доказать, что эти средства не были задекларированы Партией "Шор", а стоимость этих обедов оставила, в среднем, 150 тысяч леев", – подытожила Спэтару.
Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).
Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) определили дату второго тура выборов в Бельцах – 19 декабря.
По последнему решению ЦИК, во второй тур должны были пройти независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Маркоч вместо исключенной из гонки Марины Таубер от Партии "Шор". В понедельник PAS объявила о снятии своего кандидата Бориса Маркоча на пост мэра Бельц.