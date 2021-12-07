https://ru.sputnik.md/20211207/tauber-vybory-beltsy-46997219.html

Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц

Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц

Бывший депутат провела независимое расследование и представила альтернативную информацию о событиях, предварявших второй тур выборов примара северной столицы.

2021-12-07T09:00+0200

2021-12-07T09:00+0200

2021-12-07T09:00+0200

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Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц Спэтару: почему Таубер отстранили от участия в выборах мэра Бельц

В минувшее воскресенье лидер первого тура выборов мэра Бельц Марина Таубер была отстранена от участия в предвыборной гонке из-за использования незадекларированных средств, а именно финансов, потраченных на питание сторонников политического формирования. Что же произошло в преддверии второго тура выборов в Бельцах, и какие неучтенные средства были потрачены на содержание сторонников указанного кандидата? Более подробную информацию в эфире студии Sputnik Молдова озвучила экс-депутат парламента Арина Спэтару, заявившая о проведении независимого расследования по этому вопросу. "Наши выборы не были изначально хорошо подготовлены, а для бельчан эта история стала экспериментом. Я, как гражданка, подала петиции в полицию, ЦИК и прокуратуру, у меня было достаточно времени для того, чтобы проверить, как задекларировали потраченные на кампанию средства все кандидаты", – отметила собеседница. По словам Спэтару, данные ее расследования показывают, что кандидата от партии "Шор" исключили из гонки не только на основании последнего нарушения. Собеседница настаивает: до этого случая были также зафиксированы незадекларированные средства, использованные на наглядную агитацию.ЦИК, по словам собеседницы, принял к сведению представленную ею информацию, основанную на видеорасследовании одного из бельцких новостных независимых порталов. Экс-депутат утверждает: сотрудникам портала удалось выяснить, что на одной из баз отдыха в преддверие выборов в течение месяца проживало порядка 40 человек, сторонников партии, от которой баллотировалась Таубер. Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября. За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) определили дату второго тура выборов в Бельцах – 19 декабря.По последнему решению ЦИК, во второй тур должны были пройти независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат PAS Борис Маркоч вместо исключенной из гонки Марины Таубер от Партии "Шор". В понедельник PAS объявила о снятии своего кандидата Бориса Маркоча на пост мэра Бельц.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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