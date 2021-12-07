https://ru.sputnik.md/20211207/tyurma-moldova-obyski-47011052.html
В двух тюрьмах Молдовы проходят обыски
В двух тюрьмах Молдовы проходят обыски
В тюрьмах Молдовы, в которых содержатся особо опасные и особо опасные преступники проходят обыски.
2021-12-07T08:48+0200
2021-12-07T08:48+0200
2021-12-07T08:48+0200
в молдове
молдова
тюрьма
обыски
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Во вторник утром в двух тюрьмах Тараклии и Сорок, в которых содержатся особо опасные преступники. проходят обыски. Об этом заявили в Генинспекторате полиции.Сообщается, что обыски проводят сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Главным управлением уголовных расследований и Нацадминистрацией тюрем под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.В Генинспекторате полиции отметили, что в данных тюрьмах закрытого типа отбывают наказание заключенные, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.По завершении обысков полиция сообщит об их подробностях и результатах.
https://ru.sputnik.md/20211124/podrobnosti-dela-masshtabnykh-obyskakh-zaderzhano-bolee-20-chelovek-46681220.html
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в молдове, молдова, тюрьма, обыски
В двух тюрьмах Молдовы проходят обыски
В тюрьмах Молдовы, в которых содержатся особо опасные и особо опасные преступники проходят обыски.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Во вторник утром в двух тюрьмах Тараклии и Сорок, в которых содержатся особо опасные преступники. проходят обыски. Об этом заявили в Генинспекторате полиции.
Сообщается, что обыски проводят сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Главным управлением уголовных расследований и Нацадминистрацией тюрем под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.
В Генинспекторате полиции отметили, что в данных тюрьмах закрытого типа отбывают наказание заключенные, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.
По завершении обысков полиция сообщит об их подробностях и результатах.