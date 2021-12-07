https://ru.sputnik.md/20211207/v-rossii-srok-deystviya-ptsr-testa-na-covid-19-sokratili-do-48-chasov-47029583.html

В России срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов

В России срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов

В России сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов с момента результата

2021-12-07T17:50+0200

2021-12-07T17:50+0200

2021-12-07T18:07+0200

коронавирус

россия

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тест

срок действия

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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В России сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов с момента результата, передает РИА Новости. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации."Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", – говорится в документе.Новые меры связаны с особенностями омикрон-штамма SARS-CoV-2 – его "повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать гораздо более быстрый ответ организма".

https://ru.sputnik.md/20211207/shtamm-omikron-vaktsina-47018645.html

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