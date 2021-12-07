Коронавирус
В России срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов
17:50 07.12.2021 (обновлено: 18:07 07.12.2021)
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Меры связаны с выявлением в стране штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. В России сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов с момента результата, передает РИА Новости. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", – говорится в документе.
"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", – говорится в документе.
Новые меры связаны с особенностями омикрон-штамма SARS-CoV-2 – его "повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать гораздо более быстрый ответ организма".