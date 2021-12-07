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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
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Вадим Борец: "Шерифу" нужно аккуратно играть в защите
Вадим Борец: "Шерифу" нужно аккуратно играть в защите
Вадим Борец: "Шерифу" нужно аккуратно играть в защите
2021-12-07T19:56+0200
2021-12-07T19:56+0200
спорт
фк "шериф"
защита
игра
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ТИРАСПОЛЬ, 7 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Через несколько часов в Киеве "Шахтер" и "Шериф" сойдутся в заключительном матче группы Лиги чемпионов. "Шерифу" нужно аккуратно играть в защите. В этом уверен бывший игрок тираспольского клуба и сборной Молдовы Вадим Борец."Важно не давать повода судьям, не доводить до пенальти. "Шахтер" попытается взять реванш. Де Дзерби не даром говорил, что все беды у "горняков" начались с поражения от "Шерифа" в первом туре. Не забывайте еще: победа – это коэффициенты для страны, плюс солидные премиальные от УЕФА", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова Вадим Борец.Вадим Борец провел в составе "Шерифа" четыре сезона. В 2003 году вместе с молдавским клубом играл против "горняков" в Лиге чемпионов. Это был 2-й отборочный раунд, старый донецкий стадион "Олимпийский" и совсем другой "Шахтер"."Сравнивать - дело неблагодарное. Скажу только, что у "Шахтера" тогда была другая философия. Играло много местных футболистов. Сейчас другая стратегия, много бразильцев в атакующей линии. Но и тогда, и сейчас неизменно громкое имя "Шахтера". Это бренд", - подчеркивает Вадим Борец.Молдавский футболист играл в польском и азербайджанском чемпионатах, тренировал молдавские и армянские клубы. Как житель Москвы отмечает, что в России все говорят о "Шерифе"."Многие специалисты, руководители клубов задумались: если "Шериф" смог это сделать, почему бы и нам не попробовать. Думаю, сложилось много факторов: инфраструктура, тренер, коллектив. Рано или поздно это должно было случиться. "Шериф" ведь не просто прошел в групповую стадию Лиги чемпионов, но и хорошо играл, набрал 6 очков. Лично я хочу поблагодарить "Шериф" за то, что он объединяет нас сегодня. Мы болеем за "Шериф" в разных уголках мира. Политика не способна объединять, а вот футбол это может сделать", - подытожил Вадим борец.Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Шериф" состоится во вторник, 7 декабря, в Киеве на стадионе "Олимпийский" в 22.00.
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фк "шериф", защита, игра

Вадим Борец: "Шерифу" нужно аккуратно играть в защите

19:56 07.12.2021
© Photo : FC SheriffВадим Борец
Вадим Борец - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Photo : FC Sheriff
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Экс-игрок тираспольского клуба и сборной Молдовы рассуждает о предстоящем поединке группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Шериф".
ТИРАСПОЛЬ, 7 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Через несколько часов в Киеве "Шахтер" и "Шериф" сойдутся в заключительном матче группы Лиги чемпионов. "Шерифу" нужно аккуратно играть в защите. В этом уверен бывший игрок тираспольского клуба и сборной Молдовы Вадим Борец.
"Важно не давать повода судьям, не доводить до пенальти. "Шахтер" попытается взять реванш. Де Дзерби не даром говорил, что все беды у "горняков" начались с поражения от "Шерифа" в первом туре. Не забывайте еще: победа – это коэффициенты для страны, плюс солидные премиальные от УЕФА", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова Вадим Борец.
© Photo : FC SheriffФК "Шериф", 2003 год
ФК Шериф, 2003 год - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
ФК "Шериф", 2003 год
© Photo : FC Sheriff
Вадим Борец провел в составе "Шерифа" четыре сезона. В 2003 году вместе с молдавским клубом играл против "горняков" в Лиге чемпионов. Это был 2-й отборочный раунд, старый донецкий стадион "Олимпийский" и совсем другой "Шахтер".
"Сравнивать - дело неблагодарное. Скажу только, что у "Шахтера" тогда была другая философия. Играло много местных футболистов. Сейчас другая стратегия, много бразильцев в атакующей линии. Но и тогда, и сейчас неизменно громкое имя "Шахтера". Это бренд", - подчеркивает Вадим Борец.
Молдавский футболист играл в польском и азербайджанском чемпионатах, тренировал молдавские и армянские клубы. Как житель Москвы отмечает, что в России все говорят о "Шерифе".
"Многие специалисты, руководители клубов задумались: если "Шериф" смог это сделать, почему бы и нам не попробовать. Думаю, сложилось много факторов: инфраструктура, тренер, коллектив. Рано или поздно это должно было случиться. "Шериф" ведь не просто прошел в групповую стадию Лиги чемпионов, но и хорошо играл, набрал 6 очков. Лично я хочу поблагодарить "Шериф" за то, что он объединяет нас сегодня. Мы болеем за "Шериф" в разных уголках мира. Политика не способна объединять, а вот футбол это может сделать", - подытожил Вадим борец.
© Photo : предоставил Вадим БорецВадим Борец
Вадим Борец - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
Вадим Борец
© Photo : предоставил Вадим Борец
Матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Шериф" состоится во вторник, 7 декабря, в Киеве на стадионе "Олимпийский" в 22.00.
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