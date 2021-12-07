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Важно гражданам Молдовы, путешествующим в Великобританию
Важно гражданам Молдовы, путешествующим в Великобританию
Начиная с 7 декабря, все иностранцы, прибывшие на самолете в Великобританию будут обязаны представлять на границе ПЦР тест на COVID-19 или на антиген LFD
2021-12-07T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Начиная с 7 декабря, все иностранцы, прибывшие на самолете в Великобританию будут обязаны представлять на границе ПЦР тест на COVID-19 или на антиген LFD (Lateral Flow Device). Тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до вылета. Об этом сообщила авиакомпания AirMooldova. Как отметили в компании, эти требования связаны с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" и касаются даже граждан, прошедших полную вакцинацию.В AirMoldova напомнили, что выполняют рейсы в следующие страны: Египет, Франция, Германия, Греция, Италия, Ирландия, Израиль, Великобритания, Португалия, Россия, Турция.
https://ru.sputnik.md/20211203/gavrilitsa-nadeemsya-ottyanut-poyavlenie-omikrona-v-moldove-46914367.html
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в молдове, молдова

Важно гражданам Молдовы, путешествующим в Великобританию

07:30 07.12.2021
© REUTERS / Henry NichollsПриспущенный британский флаг на здании парламента в Лондоне
Приспущенный британский флаг на здании парламента в Лондоне - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Великобритании ужесточили правила въезда для иностранцев.
КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Начиная с 7 декабря, все иностранцы, прибывшие на самолете в Великобританию будут обязаны представлять на границе ПЦР тест на COVID-19 или на антиген LFD (Lateral Flow Device).
Тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до вылета. Об этом сообщила авиакомпания AirMooldova.
Как отметили в компании, эти требования связаны с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" и касаются даже граждан, прошедших полную вакцинацию.
В AirMoldova напомнили, что выполняют рейсы в следующие страны: Египет, Франция, Германия, Греция, Италия, Ирландия, Израиль, Великобритания, Португалия, Россия, Турция.
Женщина-ученый в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 03.12.2021
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3 декабря, 13:15
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