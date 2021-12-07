https://ru.sputnik.md/20211207/vazhno-grazhdanam-moldovy-puteshestvuyuschim-velikobritaniyu-47006059.html

Важно гражданам Молдовы, путешествующим в Великобританию

Важно гражданам Молдовы, путешествующим в Великобританию

Начиная с 7 декабря, все иностранцы, прибывшие на самолете в Великобританию будут обязаны представлять на границе ПЦР тест на COVID-19 или на антиген LFD

2021-12-07T07:30+0200

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КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Начиная с 7 декабря, все иностранцы, прибывшие на самолете в Великобританию будут обязаны представлять на границе ПЦР тест на COVID-19 или на антиген LFD (Lateral Flow Device). Тест должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов до вылета. Об этом сообщила авиакомпания AirMooldova. Как отметили в компании, эти требования связаны с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" и касаются даже граждан, прошедших полную вакцинацию.В AirMoldova напомнили, что выполняют рейсы в следующие страны: Египет, Франция, Германия, Греция, Италия, Ирландия, Израиль, Великобритания, Португалия, Россия, Турция.

https://ru.sputnik.md/20211203/gavrilitsa-nadeemsya-ottyanut-poyavlenie-omikrona-v-moldove-46914367.html

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