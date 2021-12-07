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ВОЗ в Европе призывает вакцинировать детей от COVID-19
ВОЗ в Европе призывает вакцинировать детей от COVID-19
Вакцинация детей от коронавируса поможет снизить активное распространение COVID-19
2021-12-07T16:27+0200
2021-12-07T17:44+0200
коронавирус
воз
дети
вакцинация
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КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Вакцинация детей от коронавируса поможет снизить активное распространение COVID-19, а также защитит несовершеннолетних от осложнений, заявил на брифинге во вторник глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости."Сегодня неудивительно видеть количество заражений среди молодого населения в 2-3 раза выше, чем у взрослых. Риск для здоровья при этом расширяется, угрожая не только ребенку. С учетом приближения каникул мы должны признать, что дети заражают своих родителей, дедушек и бабушек дома, и для тех взрослых, кто не привит, риск тяжелой формы, госпитализации или смерти возрастает в 10 раз", – сказал он.Обязательными мерами по борьбе с коронавирусом, по мнению Клюге, должны оставаться ношение масок в начальных школах, регулярное тестирование и проветривание помещений. При этом вакцинация детей должна обсуждаться каждой страной отдельно на национальном уровне."Вакцинация детей не только сократит их роль в распространении COVID-19, но также защитит их от осложнений, связанных с длинным ковидом или воспалительными синдромами", – добавил Клюге.Вакцинация детей в МолдовеНачиная с 18 ноября в Молдове появится возможность вакцинации детей от 12 лет против коронавируса.Вакцинация будет возможна при наличии документа о согласии родителей, рассказала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.Николаеску добавила, что прививать детей будут только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. То есть в мобильном пункте вакцинации или другом общественном месте прививать детей будет запрещено."В мире одобрены две вакцины для детей – Pfizer и Moderna. В Молдове в настоящее время из этих двух сывороток доступна только Pfizer. Согласно инструкции, полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день", – пояснила госсекретарь.
https://ru.sputnik.md/20211127/v-danii-nachalas-vaktsinatsiya-detey-5-11-let-46753880.html
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воз, дети, вакцинация

ВОЗ в Европе призывает вакцинировать детей от COVID-19

16:27 07.12.2021 (обновлено: 17:44 07.12.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Дети заражают своих родителей, дедушек и бабушек дома, и для тех взрослых, которые не привиты, риск тяжелой формы, госпитализации или смерти возрастает в 10 раз.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Вакцинация детей от коронавируса поможет снизить активное распространение COVID-19, а также защитит несовершеннолетних от осложнений, заявил на брифинге во вторник глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости.

"Сегодня неудивительно видеть количество заражений среди молодого населения в 2-3 раза выше, чем у взрослых. Риск для здоровья при этом расширяется, угрожая не только ребенку. С учетом приближения каникул мы должны признать, что дети заражают своих родителей, дедушек и бабушек дома, и для тех взрослых, кто не привит, риск тяжелой формы, госпитализации или смерти возрастает в 10 раз", – сказал он.
Обязательными мерами по борьбе с коронавирусом, по мнению Клюге, должны оставаться ношение масок в начальных школах, регулярное тестирование и проветривание помещений. При этом вакцинация детей должна обсуждаться каждой страной отдельно на национальном уровне.

"Вакцинация детей не только сократит их роль в распространении COVID-19, но также защитит их от осложнений, связанных с длинным ковидом или воспалительными синдромами", – добавил Клюге.
Введение обязательной вакцинации пожилых от Covid-19 в части регионов России - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
Коронавирус
В Дании началась вакцинация детей 5-11 лет
27 ноября, 12:29

Вакцинация детей в Молдове

Начиная с 18 ноября в Молдове появится возможность вакцинации детей от 12 лет против коронавируса.
Вакцинация будет возможна при наличии документа о согласии родителей, рассказала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
Николаеску добавила, что прививать детей будут только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. То есть в мобильном пункте вакцинации или другом общественном месте прививать детей будет запрещено.
"В мире одобрены две вакцины для детей – Pfizer и Moderna. В Молдове в настоящее время из этих двух сывороток доступна только Pfizer. Согласно инструкции, полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день", – пояснила госсекретарь.
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