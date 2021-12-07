Коронавирус
ВОЗ в Европе призывает вакцинировать детей от COVID-19
16:27 07.12.2021 (обновлено: 17:44 07.12.2021)
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Дети заражают своих родителей, дедушек и бабушек дома, и для тех взрослых, которые не привиты, риск тяжелой формы, госпитализации или смерти возрастает в 10 раз.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Вакцинация детей от коронавируса поможет снизить активное распространение COVID-19, а также защитит несовершеннолетних от осложнений, заявил на брифинге во вторник глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости.
"Сегодня неудивительно видеть количество заражений среди молодого населения в 2-3 раза выше, чем у взрослых. Риск для здоровья при этом расширяется, угрожая не только ребенку. С учетом приближения каникул мы должны признать, что дети заражают своих родителей, дедушек и бабушек дома, и для тех взрослых, кто не привит, риск тяжелой формы, госпитализации или смерти возрастает в 10 раз", – сказал он.
"Сегодня неудивительно видеть количество заражений среди молодого населения в 2-3 раза выше, чем у взрослых. Риск для здоровья при этом расширяется, угрожая не только ребенку. С учетом приближения каникул мы должны признать, что дети заражают своих родителей, дедушек и бабушек дома, и для тех взрослых, кто не привит, риск тяжелой формы, госпитализации или смерти возрастает в 10 раз", – сказал он.
Обязательными мерами по борьбе с коронавирусом, по мнению Клюге, должны оставаться ношение масок в начальных школах, регулярное тестирование и проветривание помещений. При этом вакцинация детей должна обсуждаться каждой страной отдельно на национальном уровне.
"Вакцинация детей не только сократит их роль в распространении COVID-19, но также защитит их от осложнений, связанных с длинным ковидом или воспалительными синдромами", – добавил Клюге.
"Вакцинация детей не только сократит их роль в распространении COVID-19, но также защитит их от осложнений, связанных с длинным ковидом или воспалительными синдромами", – добавил Клюге.
27 ноября, 12:29
Вакцинация детей в Молдове
Начиная с 18 ноября в Молдове появится возможность вакцинации детей от 12 лет против коронавируса.
Вакцинация будет возможна при наличии документа о согласии родителей, рассказала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
Николаеску добавила, что прививать детей будут только в постоянном центре вакцинации в медучреждениях. То есть в мобильном пункте вакцинации или другом общественном месте прививать детей будет запрещено.
"В мире одобрены две вакцины для детей – Pfizer и Moderna. В Молдове в настоящее время из этих двух сывороток доступна только Pfizer. Согласно инструкции, полная схема вакцинации для детей предусматривает две дозы с интервалом в 21 день", – пояснила госсекретарь.