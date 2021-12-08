https://ru.sputnik.md/20211208/antikorruptsionnyy-tsentr-obyski-47044740.html

В Национальном антикоррупционном центре проходят обыски

В Национальном антикоррупционном центре проходят обыски

Новые обыски добрались до антикоррупционного центра.

2021-12-08T09:47+0200

2021-12-08T09:47+0200

2021-12-08T09:59+0200

общество

в молдове

молдова

национальный антикоррупционный центр

обыски

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре Молдовы проходят обыски. Прокуроры антикоррупции проводят следственные мероприятия в кабинете начальника управления уголовного преследования Геннадия Танаса. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински. Ранее пресса сообщала, что обыски в НАЦ проходят с самого утра при участии офицеров Службы информации и безопасности. Ранее парламент Молдовы отправил главу НАЦ Руслана Флочу в отставку. На заседании парламента рассматривали отчет о деятельности учреждения. Сам Флоча отказался прийти в законодательный орган для предоставления отчета, считая, что решение о его увольнении уже было принято намного раньше.

https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-priznal-rabotu-nats-neeffektivnoy---direktoru-uchrezhdeniya-grozit-uvolnenie-46521197.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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