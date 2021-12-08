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В Национальном антикоррупционном центре проходят обыски
В Национальном антикоррупционном центре проходят обыски
Новые обыски добрались до антикоррупционного центра.
2021-12-08T09:47+0200
2021-12-08T09:59+0200
общество
в молдове
молдова
национальный антикоррупционный центр
обыски
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре Молдовы проходят обыски. Прокуроры антикоррупции проводят следственные мероприятия в кабинете начальника управления уголовного преследования Геннадия Танаса. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински. Ранее пресса сообщала, что обыски в НАЦ проходят с самого утра при участии офицеров Службы информации и безопасности. Ранее парламент Молдовы отправил главу НАЦ Руслана Флочу в отставку. На заседании парламента рассматривали отчет о деятельности учреждения. Сам Флоча отказался прийти в законодательный орган для предоставления отчета, считая, что решение о его увольнении уже было принято намного раньше.
https://ru.sputnik.md/20211118/parlament-priznal-rabotu-nats-neeffektivnoy---direktoru-uchrezhdeniya-grozit-uvolnenie-46521197.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальный антикоррупционный центр, обыски

В Национальном антикоррупционном центре проходят обыски

09:47 08.12.2021 (обновлено: 09:59 08.12.2021)
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Все материалы
Сотрудники Службы информации и безопасности совместно с антикоррупционной прокуратурой проводят обыски в НАЦ.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В Национальном антикоррупционном центре Молдовы проходят обыски.
Прокуроры антикоррупции проводят следственные мероприятия в кабинете начальника управления уголовного преследования Геннадия Танаса.
Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.
Ранее пресса сообщала, что обыски в НАЦ проходят с самого утра при участии офицеров Службы информации и безопасности.
Заседание парламента Молдовы 18 ноября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 18.11.2021
Парламент признал работу НАЦ неэффективной – директору учреждения грозит увольнение
18 ноября, 17:42
Ранее парламент Молдовы отправил главу НАЦ Руслана Флочу в отставку. На заседании парламента рассматривали отчет о деятельности учреждения. Сам Флоча отказался прийти в законодательный орган для предоставления отчета, считая, что решение о его увольнении уже было принято намного раньше.
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