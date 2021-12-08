https://ru.sputnik.md/20211208/cheban-moldovagaz-ezhednevno-perevodit-dengi-gazpromu-47066501.html

Чебан: "Молдовагаз" ежедневно переводит деньги "Газпрому"

Чебан: "Молдовагаз" ежедневно переводит деньги "Газпрому"

В "Молдовагаз" заявили о том, что компания ежедневно переводит российскому "Газпрому" часть средств для оплаты счетов за газ

2021-12-08T17:30+0200

2021-12-08T17:30+0200

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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. В "Молдовагаз" заявили о том, что компания ежедневно переводит российскому "Газпрому" часть средств для оплаты счетов за газ, передает РИА Новости. "Молдовагаз" прилагает все усилия для того, чтобы не повторилась ситуация с задержкой перевода платежу "Газпрому", заявил глава молдавской компании Вадим Чебан."У нас срок оплаты до 20 декабря, работаем для того, чтобы ситуация не повторилась. Мы каждый день перечисляем деньги "Газпрому", - сказал Чебан.

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