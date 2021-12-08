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Чебан: "Молдовагаз" ежедневно переводит деньги "Газпрому"
17:30 08.12.2021 (обновлено: 17:31 08.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаз" Вадим Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
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Руководство компании заверило, что кризисная ситуация не повторится.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. В "Молдовагаз" заявили о том, что компания ежедневно переводит российскому "Газпрому" часть средств для оплаты счетов за газ, передает РИА Новости. "Молдовагаз" прилагает все усилия для того, чтобы не повторилась ситуация с задержкой перевода платежу "Газпрому", заявил глава молдавской компании Вадим Чебан.
"У нас срок оплаты до 20 декабря, работаем для того, чтобы ситуация не повторилась. Мы каждый день перечисляем деньги "Газпрому", - сказал Чебан.
"У нас срок оплаты до 20 декабря, работаем для того, чтобы ситуация не повторилась. Мы каждый день перечисляем деньги "Газпрому", - сказал Чебан.