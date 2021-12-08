Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Что ждет Партию "Шор"
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211208/chto-zhdet-partiyu-shor-47034787.html
Что ждет Партию "Шор"
Что ждет Партию "Шор"
Обсуждаем будущее молдавского политформирования партия "Шор"
2021-12-08T08:30+0200
2021-12-08T08:30+0200
радио
молдова
илан шор
марина таубер
в молдове
владимир брутер
корнелиу чуря
анжела колацки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/08/47042291_0:0:1825:1026_1920x0_80_0_0_0e0057290a82679e56f4ac582d43e3b9.jpg
Партия "Шор" наделала шума и ситуация, похоже, далека от разрешения. Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура выборов мэра Бельц до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут окончательными. После этого Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча. А еще позже кандидат на эту должность от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский решил бойкотировать второй тур выборов и призвал последовать его примеру и своего оппонента Николая Григоришина.Что ждет Партию "Шор" и может ли она создать единый оппозиционный фронт? На эти и другие вопросы ответят политологи Анжела Колацки, Корнелиу Чуря и Владимир Брутер.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/08/47042291_114:0:1561:1085_1920x0_80_0_0_161ef3ab558d9cf5013a9b924de6cb60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, илан шор, марина таубер, в молдове, владимир брутер, корнелиу чуря, анжела колацки, видео

Что ждет Партию "Шор"

08:30 08.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем будущее самого необычного политформирования в Молдове.
Партия "Шор" наделала шума и ситуация, похоже, далека от разрешения. Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура выборов мэра Бельц до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут окончательными.
После этого Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча. А еще позже кандидат на эту должность от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский решил бойкотировать второй тур выборов и призвал последовать его примеру и своего оппонента Николая Григоришина.
Что ждет Партию "Шор" и может ли она создать единый оппозиционный фронт? На эти и другие вопросы ответят политологи Анжела Колацки, Корнелиу Чуря и Владимир Брутер.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:30Что ждет Партию "Шор"
08:00Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернуться в Молдову
07:30Где находятся елочные ярмарки в Кишиневе
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег
01:06Главный тренер "Шахтера" Де Дзерби: мы заслужили победить 5:0
00:51Вернидуб - об игре "Шерифа" в первом тайме: это был антифутбол
00:20Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы
00:01Погодные рекорды Молдовы 8 декабря
Вчера"Шериф" сыграл в ничью с донецким "Шахтером" в последнем матче Лиги чемпионов
ВчераМИД РФ – ожидаем одобрение ВОЗ "Спутника V" в первой половине 2022 года
ВчераСамые смешные фото домашних животных по версии Whizz Pop! 2021 года
Вчера"Шериф" проигрывает "Шахтеру" по итогам первого тайма
ВчераДежа вю: Украине поставляют оружие страны, которые готовили Грузию к августу 2008-го
ВчераСвященнослужитель: мы уже не можем называть правду правдой
ВчераКурс валют на среду: обвал доллара и евро продолжается
ВчераСанду наградила орденом почета чиновника Еврокомиссии
ВчераПутин и Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии метро в Москве
ВчераГригоришин: никто из оппонентов официально не снял свою кандидатуру с выборов в Бельцах
ВчераПутин и Байден провели переговоры
ВчераСамые высокие и самые низкие зарплаты в Молдове во второй половине 2021 года