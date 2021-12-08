https://ru.sputnik.md/20211208/chto-zhdet-partiyu-shor-47034787.html
Что ждет Партию "Шор"
Что ждет Партию "Шор"
Обсуждаем будущее молдавского политформирования партия "Шор"
2021-12-08T08:30+0200
2021-12-08T08:30+0200
2021-12-08T08:30+0200
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молдова
илан шор
марина таубер
в молдове
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корнелиу чуря
анжела колацки
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Партия "Шор" наделала шума и ситуация, похоже, далека от разрешения. Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура выборов мэра Бельц до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут окончательными. После этого Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча. А еще позже кандидат на эту должность от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский решил бойкотировать второй тур выборов и призвал последовать его примеру и своего оппонента Николая Григоришина.Что ждет Партию "Шор" и может ли она создать единый оппозиционный фронт? На эти и другие вопросы ответят политологи Анжела Колацки, Корнелиу Чуря и Владимир Брутер.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, илан шор, марина таубер, в молдове, владимир брутер, корнелиу чуря, анжела колацки, видео
Что ждет Партию "Шор"
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" выясняем будущее самого необычного политформирования в Молдове.
Партия "Шор" наделала шума и ситуация, похоже, далека от разрешения. Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура выборов мэра Бельц до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут окончательными.
После этого Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча. А еще позже кандидат на эту должность от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский решил бойкотировать второй тур выборов и призвал последовать его примеру и своего оппонента Николая Григоришина.
Что ждет Партию "Шор" и может ли она создать единый оппозиционный фронт? На эти и другие вопросы ответят политологи Анжела Колацки, Корнелиу Чуря и Владимир Брутер.