https://ru.sputnik.md/20211208/chto-zhdet-partiyu-shor-47034787.html

Что ждет Партию "Шор"

Что ждет Партию "Шор"

Обсуждаем будущее молдавского политформирования партия "Шор"

2021-12-08T08:30+0200

2021-12-08T08:30+0200

2021-12-08T08:30+0200

радио

молдова

илан шор

марина таубер

в молдове

владимир брутер

корнелиу чуря

анжела колацки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/08/47042291_0:0:1825:1026_1920x0_80_0_0_0e0057290a82679e56f4ac582d43e3b9.jpg

Партия "Шор" наделала шума и ситуация, похоже, далека от разрешения. Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура выборов мэра Бельц до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут окончательными. После этого Партия "Действие и солидарность" (PAS) объявила о снятии своего кандидата на пост мэра в Бельцах Бориса Маркоча. А еще позже кандидат на эту должность от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский решил бойкотировать второй тур выборов и призвал последовать его примеру и своего оппонента Николая Григоришина.Что ждет Партию "Шор" и может ли она создать единый оппозиционный фронт? На эти и другие вопросы ответят политологи Анжела Колацки, Корнелиу Чуря и Владимир Брутер.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

молдова, илан шор, марина таубер, в молдове, владимир брутер, корнелиу чуря, анжела колацки, видео