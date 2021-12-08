https://ru.sputnik.md/20211208/delo-kontrabande-anabolikov-posolstvo-moldovy-peredano-sud-47061911.html

Дело о контрабанде анаболиков через посольство Молдовы в РФ передано в суд

Дело о контрабанде анаболиков через посольство Молдовы в РФ передано в суд

Расследование по делу завершено, но в то же время прокуроры продолжают искать причастных к преступлению.

2021-12-08T16:31+0200

2021-12-08T16:31+0200

2021-12-08T16:44+0200

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Дело о контрабанде анаболиков через посольство Молдовы в России передано в суд. Расследование дела проходило в отношении молдавского посла в Москве Андрея Негуцы и водителя автомобиля дипмиссии, в котором были обнаружены анаболические стероиды. Об этом сообщили в среду в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).Как отметили в ведомстве, в то же время прокуроры продолжают расследование с целью установления других участников с индивидуализацией действий и обстоятельств деяния, а также для выявления предпосылок, которые привели к совершению преступления. По данным PCCOCS, попытка контрабанды была пресечена на таможенном посту Паланка в декабре 2020 года. После изъятия товара сотрудники правоохранительных органов оценили стоимость анаболиков более чем в 8,4 миллиона леев. Помимо анаболиков, в проверенных товарах были обнаружены психотропные вещества. Партия изъятых анаболиков продолжает храниться в камере улик Таможенной службы.Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

https://ru.sputnik.md/20210430/opredeleny-sroki-aresta-dlya-novykh-zaderzhannykh-po-gromkomu-delu-ob-anabolikakh-34594581.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, анаболики