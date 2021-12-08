https://ru.sputnik.md/20211208/delo-kontrabande-anabolikov-posolstvo-moldovy-peredano-sud-47061911.html
Дело о контрабанде анаболиков через посольство Молдовы в РФ передано в суд
Дело о контрабанде анаболиков через посольство Молдовы в РФ передано в суд
Расследование по делу завершено, но в то же время прокуроры продолжают искать причастных к преступлению.
2021-12-08T16:31+0200
2021-12-08T16:31+0200
2021-12-08T16:44+0200
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Дело о контрабанде анаболиков через посольство Молдовы в России передано в суд. Расследование дела проходило в отношении молдавского посла в Москве Андрея Негуцы и водителя автомобиля дипмиссии, в котором были обнаружены анаболические стероиды. Об этом сообщили в среду в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).Как отметили в ведомстве, в то же время прокуроры продолжают расследование с целью установления других участников с индивидуализацией действий и обстоятельств деяния, а также для выявления предпосылок, которые привели к совершению преступления. По данным PCCOCS, попытка контрабанды была пресечена на таможенном посту Паланка в декабре 2020 года. После изъятия товара сотрудники правоохранительных органов оценили стоимость анаболиков более чем в 8,4 миллиона леев. Помимо анаболиков, в проверенных товарах были обнаружены психотропные вещества. Партия изъятых анаболиков продолжает храниться в камере улик Таможенной службы.Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.
https://ru.sputnik.md/20210430/opredeleny-sroki-aresta-dlya-novykh-zaderzhannykh-po-gromkomu-delu-ob-anabolikakh-34594581.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, анаболики
Дело о контрабанде анаболиков через посольство Молдовы в РФ передано в суд
16:31 08.12.2021 (обновлено: 16:44 08.12.2021)
Расследование по делу завершено, но прокуроры продолжают искать причастных к преступлению.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Дело о контрабанде анаболиков через посольство Молдовы в России передано в суд. Расследование дела проходило в отношении молдавского посла в Москве Андрея Негуцы и водителя автомобиля дипмиссии, в котором были обнаружены анаболические стероиды.
Об этом сообщили в среду в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Как отметили в ведомстве, в то же время прокуроры продолжают расследование с целью установления других участников с индивидуализацией действий и обстоятельств деяния, а также для выявления предпосылок, которые привели к совершению преступления.
"Прокуратура распорядилась о проведении параллельных финансовых расследований, которые еще продолжаются", – говорится в сообщении ведомства.
По данным PCCOCS, попытка контрабанды была пресечена на таможенном посту Паланка в декабре 2020 года. После изъятия товара сотрудники правоохранительных органов оценили стоимость анаболиков более чем в 8,4 миллиона леев.
Помимо анаболиков, в проверенных товарах были обнаружены психотропные вещества. Партия изъятых анаболиков продолжает храниться в камере улик Таможенной службы.
Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.