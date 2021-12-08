https://ru.sputnik.md/20211208/delo-korruptsia-trusheny-47052119.html

Бывший полицейский задержан по делу о коррупции в Трушенах

Бывший полицейский задержан по делу о коррупции в Трушенах

Появился еще один задержанный в деле о многочисленных случаях коррупции в примэрии коммуны Трушены.

2021-12-08T13:19+0200

2021-12-08T13:19+0200

2021-12-08T13:19+0200

в молдове

коррупция

полицейский

трушены

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В здании примэрии Трушен в среду утром прошли обыски. По их итогам офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) задержали бывшего полицейского на 72 часа, сообщили в ведомстве. Также было открыто уголовное дело на другого человека, подозреваемого в соучастии в попытке лишения собственности жительницы Трушен.Ранее дело против примара Трушен, главного архитектора и бывшего руководителя муниципального предприятия города было отправлено в суд. Их обвиняют в совершении коррупционных действий, после того как были выявлены многочисленные случаи истребования финансовых средств у экономических агентов и физических лиц в обмен на выдачу градостроительных сертификатов на строительство и других документов для легализации недвижимости или земли.Во время следствия также выявили попытку неправомерного завладения имуществом 73-летней жительницы коммуны Трушены. В качестве доказательства была представлена видеозапись с обсуждением преступной схемы.

https://ru.sputnik.md/20211122/mera-trushen-otpravili-pod-domashniy-arest-46621964.html

трушены

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в молдове, коррупция, полицейский, трушены