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Где находятся елочные ярмарки в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav RotariЕлочный базар
© Sputnik / Miroslav Rotari
По всему Кишиневу будут расположены ярмарки, где можно будет приобрести праздничное хвойное дерево.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Накануне зимних праздников в Молдове открываются ярмарки, где продают живые елки к Новому году.
Каждая претура в городе определяет, по какому адресу будет располагаться такая ярмарка. Продажа на них будет осуществляться с соблюдением всех мер профилактики COVID-19.
Буюканы
ул. Алба Юлия 196/2, пересечение с ул. Л. Деляну;
И. Крянгэ 45/1;
Каля Ешилор, 2;
Каля Ешилор, 71/3.
Центр
ул. Академическая, 5;
ул. Измаил, 84;
ул. Измаил, 94 на пересечении с проспектом Д. Кантемир;
ул. Митрополит Варлаам на пересечении с ул. Армянской.
Ботаника
ул. Индепенденцей пересечение с проспектом Траян;
проспект Куза Водэ пересечение с ул. Индепенденцей;
проспект Дачия, 16/1 пересечение с проспектом Траян;
проспект Дачия на пересечении с проспектом Дечебал;
проспект Дачия пересечение с проспектом Куза Водэ;
проспект Дачия, 44;
проспект Дачия пересечение с ул. Н. Зелинский;
проспект Дачия, 65;
Мунчештское шоссе, 402;
проспект Траян, 42;
проспект Дечебал пересечение с ул. Сармизиджетуса;
ул. Сармизиджетуса пересечение с Н. Зелинский.
Чеканы
ул. Алеку Руссо, 28 (Green Hills);
ул. Алеку Руссо, 61/1-63/1;
проспект Мирча чел Бэтрын, 2;
проспект Мирча чел Бэтрын, 8;
проспект Мирча чел Бэтрын, 12;
проспект Мирча чел Бэтрын, 23;
проспект Мирча чел Бэтрын, 25/1 (Kaufland).
проспект Мирча чел Бэтрын, 39
ул. Джинта Латина;
ул. М. Садовяну;
ул. Н. Милеску-Спэтару;
ул. Волунтарилор;
ул. Вадул луй Водэ;
ул. Узинелор.
18 декабря 2015, 21:15
Рышкановка
ул. Б. Воевод пересечение ул. Киев;
ул. Б. Воевод, 1/1;
ул. Б. Воевод пересечение с Московским проспектом;
ул. В. Александри пересечение с Г. Уреке;
ул. В. Александри пересечение с ул. Александру чел Бун;
проспект Д. Кантемир, 6;
ул. Измаил пересечение с проспектом Д. Кантемир;
ул. Измаил, 98/4;
Московский проспект, 10-10/1;
Московский проспект, 19;
Московский проспект пересечение с А. Руссо 1/1;
Московский проспект пересечение с ул. Студенческой;
Каля Орхеюлуй, 105-107;
Каля Мошилор, 2-2/1;
ул. А. Дога, 35;
ул. Н. Димо, 17/1
ул. Болгарская, 65;
ул. Албишоара, 80/4 - 80/5,
Балканское шоссе (напротив заправки Petrom).