https://ru.sputnik.md/20211208/elochnye-yarmarki-kishinev-47034213.html

Где находятся елочные ярмарки в Кишиневе

Где находятся елочные ярмарки в Кишиневе

По всему Кишиневу будут расположены ярмарки, где можно будет приобрести праздничное хвойное дерево.

2021-12-08T07:30+0200

2021-12-08T07:30+0200

2021-12-08T07:30+0200

общество

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молдова

новогодняя елка

живая елка

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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Накануне зимних праздников в Молдове открываются ярмарки, где продают живые елки к Новому году. Каждая претура в городе определяет, по какому адресу будет располагаться такая ярмарка. Продажа на них будет осуществляться с соблюдением всех мер профилактики COVID-19. БуюканыЦентрБотаникаЧеканыРышкановка

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, новогодняя елка, живая елка