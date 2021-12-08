https://ru.sputnik.md/20211208/esche-ne-konets-pochemu-krizis-neplatezhey-za-gaz-v-moldove-mozhet-povtoritsya-47071931.html

Еще не конец: почему кризис неплатежей за газ в Молдове может повториться

Еще не конец: почему кризис неплатежей за газ в Молдове может повториться

"Молдовагазу" снова может не хватить денег для оплаты текущих поставок газа в декабре. Эксперты называют проблему технической и надеются на помощь властей.

2021-12-08T20:10+0200

2021-12-08T20:10+0200

2021-12-08T20:10+0200

тарифы

молдовагаз

газ

экономика

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45567997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51069c1e0f4196c289c3405dd1fd11a7.jpg

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. У "Молдовагаза" в декабре могут возникнуть проблемы с оплатой текущих поставок газа из-за так называемого сезонного кассового разрыва, а молдавские потребители остаются "должны" компании за поставки газа в 2021 году, и этот долг придется возмещать через тариф на газ. Об этом Sputnik Молдова рассказали профильные эксперты.Новый кризис неплатежейСовсем недавно правительство Молдовы с помощью чрезвычайных мер справилось с оплатой потребленного страной в октябре-ноябре газа, и вот очередной виток кризиса неплатежей может разразиться снова.В конце ноября правительству Молдовы пришлось выделить 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". Таким образом "Молдовагаз" смог погасить долг в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. При этом в "Газпроме" выразили опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.Не прошло и двух недель, как в компании косвенно признали сложную ситуацию с оплатой газа в декабре и сообщили о том, что ежедневно перечисляют часть средств за поставленный газ.По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, компания "Молдовагаз" 20 декабря снова может столкнуться с невозможностью своевременной и полной оплаты потребляемого Молдовой природного газа. На этот раз проблемы в расчетах с "Газпромом" может спровоцировать так называемый кассовый разрыв из-за разницы в потреблении между осенними и зимними месяцами.В этом году ситуация усугубляется ростом цен на газ. Соответственно, сумма разрыва будет в разы выше, чем раньше."Так происходит каждый год. Просто цена сильно выросла и объем этого разрыва несравнимо больше. Тем более сейчас "Газпром" сейчас занимает куда более жесткую позицию. Надеюсь, что "Молдовагаз" с правительством уже обсудили как будут действовать", — говорит специалист.Вопрос кассового разрыва и финансовых отклонений в краткосрочной перспективе, может быть решен несколькими способами, считает эксперт.Недавно в телеэфире вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну заявил, что правительство и "Молдовагаз" сделают все необходимое, чтобы республика не осталась без газа из-за долгов "Газпрому"."Я нахожусь в постоянном контакте с "Молдовагазом" по этому вопросу. На данный момент уже переведена часть суммы. Будут также и субсидии со стороны государства. И на данном этапе риски (снова оказаться в состоянии кризиса неплатежа, — ред.) очень невелики. "Молдовагаз" почти оплатил газ за ноябрь и в скором времени начнет платить аванс за декабрь", — заявил Спыну.Временный тариф и "долг" потребителейВне зависимости от того, как "Молдовагаз" рассчитается с "Газпромом" в декабре, молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) собирается пересматривать недавно установленные тарифы на природный газ. В этом Sputnik Молдова заверили в пресс-службе ведомства.Дело в том, что в ноябрьском решении об утверждении новых тарифов НАРЭ само себя обязало пересмотреть их до 30 ноября. А действующий тариф в агентстве считают временным.Спустя некоторое время после утверждения нынешнего временного тарифа в прессе появилась информация о том, что НАРЭ собирается снизить на 20% декабрьский тариф на газ для конечных потребителей. По расчетам ведомства, опубликованным в СМИ, один кубометр газа с НДС в декабре должен был стоить 8,81 лея.Вскоре после этого один из директоров НАРЭ, Штефан Крянгэ, объявил о своей отставке, а к вопросу пересмотра тарифов в агентстве не возвращались.Вице-премьер Андрей Спыну в одном из интервью назвал появившиеся в СМИ расчеты НАРЭ основанными на средней цене за 2021 год и высказался против снижения тарифа в ближайшей перспективе."Там был расчет исходя из средней цены на 2021 год. Тариф на газ должен быть стабилен, чтобы мы не платили сегодня 8 леев, в следующем месяце - 12 леев, еще через месяц - 15 леев. Это проблема неопределенности для потребителей. "Молдовагаз" запросил тарифы исходя из прогноза на 14 месяцев. Ноябрь — декабрь 2021 года и весь 2022 год. Это временные тарифы. Когда будет проведен анализ и будет видно, что цена идет вниз, тогда НАРЭ сможет снизить тариф", — рассказал Спыну.Вячеслав Ионицэ также считает, что у регулятора нет оснований для снижения тарифов."Даже если сейчас НАРЭ бы что-то рассмотрело, остался бы тот же тариф. Поэтому они не делают этого", — говорит эксперт.Более того, он отмечает, что когда закупочная цена на газ для Молдовы снизится, это позволит "Молдовагазу" компенсировать негативные тарифные отклонения, накопленные во второй половине 2021 года.Ионицэ подтверждает, несмотря на то, что правительство де-факто компенсировало финансовые потери "Молдовагаза" за счет выплаты исторического долга госпредприятия "Термоэлектрика", у компании все равно остается право требовать возмещения разницы в цене, которую недоплачивали потребители в июле-октябре 2021 года."Есть исторический долг, который по согласованию с Россией мы договорились обсуждать летом, а есть текущие платежи, которые мы должны выплачивать. То что сделало правительство — позволило "Молдовагазу" без лишнего давления на населения рассчитаться с "Газпромом". Но вопрос разницы в тарифе, которую не оплатили люди, остается", — подытоживает Ионицэ.

https://ru.sputnik.md/20211208/cheban-moldovagaz-ezhednevno-perevodit-dengi-gazpromu-47066501.html

https://ru.sputnik.md/20211203/spynu-dolg-gazprom-46940074.html

https://ru.sputnik.md/20211130/ionitse-kak-novyy-tarif-na-gaz-otrazitsya-na-schetakh-za-otoplenie-46787964.html

https://ru.sputnik.md/20211120/moldova-povyshenie-tarif-teplo-termoelectrica-46564680.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

тарифы, молдовагаз, газ, в молдове