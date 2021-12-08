https://ru.sputnik.md/20211208/evrosoyuz-nameren-povysit-effektivnost-raboty-vzaimodeystviya-politsii-47060125.html

Евросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции

Евросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции

Евросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции

2021-12-08T19:50+0200

2021-12-08T19:50+0200

2021-12-08T20:38+0200

общество

в мире

полиция

европейский союз

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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Кодекс сотрудничества полиции ЕС для улучшения координации между правоохранительными органами стран-членов предлагает создать Европейская комиссия (ЕК), пишет РИА Новости.Как отмечается в заявлении ЕК, документ также предоставит сотрудникам полиции более современные инструменты оперативного обмена информацией и взаимодействия. Кодекс в первую очередь нацелен на пресечение трансграничной преступности."Преступники не должны иметь возможность скрываться от полиции, перемещаясь из одного государства ЕС в другое. Мы предлагаем правила, которые помогут полиции по всему ЕС эффективно работать вместе для поимки таких преступников и расследования трансграничных преступлений", – сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.Еврокомиссия также предлагает создать защищенные каналы оперативного обмена информацией, получить возможность автоматически обмениваться данными, чтобы быстрее получать нужную информацию. Кроме того, документом предусмотрены и совместные расследования и задержания, совместные тренинги полицейских, языковые курсы для правоохранителей, программы обмена опытом.Выдвинутому ЕК предложению предстоит пройти согласование в Европарламенте и Совете ЕС.

https://ru.sputnik.md/20211202/es-moldova-semi-millionov-evro-oboronnyy-potentsial-46893208.html

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в мире, полиция, европейский союз