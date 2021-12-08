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Евросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции
19:50 08.12.2021 (обновлено: 20:38 08.12.2021)
© AP Photo / CKT / Dalibor GluckЧешская полиция
© AP Photo / CKT / Dalibor Gluck
Евросоюз намерен улучшить работу полицейских различных государств ЕС.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Кодекс сотрудничества полиции ЕС для улучшения координации между правоохранительными органами стран-членов предлагает создать Европейская комиссия (ЕК), пишет РИА Новости.
Как отмечается в заявлении ЕК, документ также предоставит сотрудникам полиции более современные инструменты оперативного обмена информацией и взаимодействия. Кодекс в первую очередь нацелен на пресечение трансграничной преступности.
"Преступники не должны иметь возможность скрываться от полиции, перемещаясь из одного государства ЕС в другое. Мы предлагаем правила, которые помогут полиции по всему ЕС эффективно работать вместе для поимки таких преступников и расследования трансграничных преступлений", – сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.
Еврокомиссия также предлагает создать защищенные каналы оперативного обмена информацией, получить возможность автоматически обмениваться данными, чтобы быстрее получать нужную информацию. Кроме того, документом предусмотрены и совместные расследования и задержания, совместные тренинги полицейских, языковые курсы для правоохранителей, программы обмена опытом.
Еврокомиссия также предлагает создать защищенные каналы оперативного обмена информацией, получить возможность автоматически обмениваться данными, чтобы быстрее получать нужную информацию. Кроме того, документом предусмотрены и совместные расследования и задержания, совместные тренинги полицейских, языковые курсы для правоохранителей, программы обмена опытом.
Выдвинутому ЕК предложению предстоит пройти согласование в Европарламенте и Совете ЕС.
2 декабря, 15:30