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Евросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции
Евросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции
Евросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции
2021-12-08T19:50+0200
2021-12-08T20:38+0200
общество
в мире
полиция
европейский союз
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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Кодекс сотрудничества полиции ЕС для улучшения координации между правоохранительными органами стран-членов предлагает создать Европейская комиссия (ЕК), пишет РИА Новости.Как отмечается в заявлении ЕК, документ также предоставит сотрудникам полиции более современные инструменты оперативного обмена информацией и взаимодействия. Кодекс в первую очередь нацелен на пресечение трансграничной преступности."Преступники не должны иметь возможность скрываться от полиции, перемещаясь из одного государства ЕС в другое. Мы предлагаем правила, которые помогут полиции по всему ЕС эффективно работать вместе для поимки таких преступников и расследования трансграничных преступлений", – сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.Еврокомиссия также предлагает создать защищенные каналы оперативного обмена информацией, получить возможность автоматически обмениваться данными, чтобы быстрее получать нужную информацию. Кроме того, документом предусмотрены и совместные расследования и задержания, совместные тренинги полицейских, языковые курсы для правоохранителей, программы обмена опытом.Выдвинутому ЕК предложению предстоит пройти согласование в Европарламенте и Совете ЕС.
https://ru.sputnik.md/20211202/es-moldova-semi-millionov-evro-oboronnyy-potentsial-46893208.html
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в мире, полиция, европейский союз

Евросоюз намерен повысить эффективность работы и взаимодействия полиции

19:50 08.12.2021 (обновлено: 20:38 08.12.2021)
© AP Photo / CKT / Dalibor GluckЧешская полиция
Чешская полиция - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / CKT / Dalibor Gluck
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Евросоюз намерен улучшить работу полицейских различных государств ЕС.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Кодекс сотрудничества полиции ЕС для улучшения координации между правоохранительными органами стран-членов предлагает создать Европейская комиссия (ЕК), пишет РИА Новости.
Как отмечается в заявлении ЕК, документ также предоставит сотрудникам полиции более современные инструменты оперативного обмена информацией и взаимодействия. Кодекс в первую очередь нацелен на пресечение трансграничной преступности.
"Преступники не должны иметь возможность скрываться от полиции, перемещаясь из одного государства ЕС в другое. Мы предлагаем правила, которые помогут полиции по всему ЕС эффективно работать вместе для поимки таких преступников и расследования трансграничных преступлений", – сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

Еврокомиссия также предлагает создать защищенные каналы оперативного обмена информацией, получить возможность автоматически обмениваться данными, чтобы быстрее получать нужную информацию. Кроме того, документом предусмотрены и совместные расследования и задержания, совместные тренинги полицейских, языковые курсы для правоохранителей, программы обмена опытом.
Выдвинутому ЕК предложению предстоит пройти согласование в Европарламенте и Совете ЕС.
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