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Футбольный подвиг "интернациональных мужиков" Вернидуба
Футбольный подвиг "интернациональных мужиков" Вернидуба
В репортаже Sputnik – все краски заключительного дня группового этапа Лиги чемпионов.
2021-12-08T11:07+0200
2021-12-08T13:25+0200
спорт
молдова
фк "шериф"
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 8 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" закольцевал выступление в Лиге чемпионов матчем с донецким "Шахтером". Именно с "горняков" начался еврокубковый фурор Вернидуба и его команды. В итоге – 2:0 в Тирасполе и 1:1 в Киеве. В последнем туре группового этапа чемпион Молдовы оставил украинцев без побед и крупных премиальных. Выигрыш для хозяев был делом чести и заработка (за победу – 2,8 миллиона евро). Хлопнуть дверью, покидая Европу, "горнякам" не удалось.СтатистикаВ первом тайме "Шериф" показал антифутбол. Об этом заявил наставник тираспольчан Юрий Вернидуб сразу после матча. Желто-черные действительно не походили на тех, кто сокрушил "Шахтер" в первом туре и ошарашил "Реал" на "Сантьяго-Бернабеу". Хозяева рвались в атаку, и Фернандо вывел "горняков" вперед. В перерыве резервные игроки "Шерифа" засуетились, а эксперты задумались."Вернидуб – опытный тренер, знает, что делает. Надо усилить атаку, на мой взгляд. Важно наладить контригру. "Шахтер" доминирует, а без контригры большая нагрузка на оборону. "Шерифу" надо быть осторожными в защите", – размышлял между таймами экс-игрок "Шерифа" и сборной Молдовы Вадим Борец.После игры футболист восторженно восклицал:Футбольных знатоков заинтересовала и тренерская дуэль. Если де Дзерби пошел на все эксперименты с составом, вплоть до замены голкипера, то Вернидуб сделал одну беспроигрышную ставку: во втором тайме выпустил Бобана Николова. С ним "Шериф" разразился голом в последнюю минуту дополнительного времени и установил ничью.АтмосфераРепортер Максим Кирьязов второй раз смотрел на "Шериф " с высоты киевского стадиона. Ему вспомнился поединок между тираспольчанами и киевским "Динамо". Играли в Лиге Европы 11 лет назад. Тогда было холоднее, и тоже ничья. Украинские болельщики убеждали фанатов желто-черных: "вы прыгнули выше головы". В этот же раз поклонников "Шахтера" на стадионе почти не было...Перед матчем Вернидуба попросили придумать какое-то название своим игрокам. Прозвучала фраза "интернациональные мужики". И сегодня это название можно смело оставить за "Шерифом". Так оно и есть. Конечно, можно было написать: "после гола "Шерифа" стадион замолчал". Но он и так молчал весь матч. Слышно было только болельщиков из Тирасполя", – описывает обстановку на стадионе Кирьязов.КомментарииАвтор гола Бобан Николов в интервью УЕФА признался, что не думает о личном успехе и назвал де Дзерби вторым Гвардиолой.Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов признался в излишней самоуверенности своей команды. По его мнению, это и привело к фатальному результату во втором отрезке.Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поблагодарил игроков своей команды за отличный второй тайм.Лига ЕвропыУчитывая состав группы ("Реал", "Интер", "Шахтер"), "Шериф" успешно провел свою дебютную кампанию в Лиге чемпионов. Желто-черные завершили выступление на 3 месте, набрав 7 очков. Дальше – жеребьевка 13 декабря и Лига Европы. Эксперты уверены, что тут и начнется интрига.Репортер из Тирасполя годами следит за игрой "Шерифа" в еврокубках, но впервые рассматривает возможных соперников по плей-офф."Считаю, что "Шериф" сможет хорошо сыграть и с ПСВ, и с "Рейнджерс", но в плане интриги хотел бы увидеть загребское "Динамо". Это будет хорошей историей, если тираспольчане во второй раз в сезоне пройдут хорватов. Полагаю, это наиболее удобный соперник для прохода в 1/8 финала", – поделился мнением Павленко.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
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молдова, фк "шериф", футбол

Футбольный подвиг "интернациональных мужиков" Вернидуба

11:07 08.12.2021 (обновлено: 13:25 08.12.2021)
© AFP 2021 / GENYA SAVILOVШериф Тирасполь
Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / GENYA SAVILOV
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Пустой стадион, опустошенный "Шахтер" и довольный "Шериф". В репортаже Sputnik – все краски заключительного дня группового этапа Лиги чемпионов.
ТИРАСПОЛЬ, 8 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" закольцевал выступление в Лиге чемпионов матчем с донецким "Шахтером". Именно с "горняков" начался еврокубковый фурор Вернидуба и его команды. В итоге – 2:0 в Тирасполе и 1:1 в Киеве. В последнем туре группового этапа чемпион Молдовы оставил украинцев без побед и крупных премиальных. Выигрыш для хозяев был делом чести и заработка (за победу – 2,8 миллиона евро). Хлопнуть дверью, покидая Европу, "горнякам" не удалось.
© AFP 2021 / GENYA SAVILOVИгра "Шахтер" (Донецк) – "Шериф" (Тирасполь)
Шахтер Донецк – Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
Игра "Шахтер" (Донецк) – "Шериф" (Тирасполь)
© AFP 2021 / GENYA SAVILOV

Статистика

В первом тайме "Шериф" показал антифутбол. Об этом заявил наставник тираспольчан Юрий Вернидуб сразу после матча. Желто-черные действительно не походили на тех, кто сокрушил "Шахтер" в первом туре и ошарашил "Реал" на "Сантьяго-Бернабеу". Хозяева рвались в атаку, и Фернандо вывел "горняков" вперед. В перерыве резервные игроки "Шерифа" засуетились, а эксперты задумались.
"Вернидуб – опытный тренер, знает, что делает. Надо усилить атаку, на мой взгляд. Важно наладить контригру. "Шахтер" доминирует, а без контригры большая нагрузка на оборону. "Шерифу" надо быть осторожными в защите", – размышлял между таймами экс-игрок "Шерифа" и сборной Молдовы Вадим Борец.
После игры футболист восторженно восклицал:

"Дождались своего момента и сумели реализовать себя. Футбол непредсказуем. У "Шахтера" больше моментов было, но в концовке пропустили. Очень достойно отыграл "Шериф" в группе Лиги чемпионов. Я поздравляю всех болельщиков и клуб", – делился впечатлениями Борец.

© AFP 2021 / GENYA SAVILOVРоберто де Дзерби
Роберто де Дзерби - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
Роберто де Дзерби
© AFP 2021 / GENYA SAVILOV
Футбольных знатоков заинтересовала и тренерская дуэль. Если де Дзерби пошел на все эксперименты с составом, вплоть до замены голкипера, то Вернидуб сделал одну беспроигрышную ставку: во втором тайме выпустил Бобана Николова. С ним "Шериф" разразился голом в последнюю минуту дополнительного времени и установил ничью.
© AFP 2021 / GENYA SAVILOVБобан Николов
Бобан Николов - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
Бобан Николов
© AFP 2021 / GENYA SAVILOV

Атмосфера

Репортер Максим Кирьязов второй раз смотрел на "Шериф " с высоты киевского стадиона. Ему вспомнился поединок между тираспольчанами и киевским "Динамо". Играли в Лиге Европы 11 лет назад. Тогда было холоднее, и тоже ничья. Украинские болельщики убеждали фанатов желто-черных: "вы прыгнули выше головы". В этот же раз поклонников "Шахтера" на стадионе почти не было...
Перед матчем Вернидуба попросили придумать какое-то название своим игрокам. Прозвучала фраза "интернациональные мужики". И сегодня это название можно смело оставить за "Шерифом". Так оно и есть. Конечно, можно было написать: "после гола "Шерифа" стадион замолчал". Но он и так молчал весь матч. Слышно было только болельщиков из Тирасполя", – описывает обстановку на стадионе Кирьязов.

Комментарии

Автор гола Бобан Николов в интервью УЕФА признался, что не думает о личном успехе и назвал де Дзерби вторым Гвардиолой.

"Я очень рад за свою команду, за такой результат. Неважно, кто забил гол. Мы забили, потому что хорошо сыграли. Во втором тайме мы провели на их стороне поля минут 20-25. Мы шли вперед и совершенно не боялись "Шахтера", у которого отличные игроки и замечательный тренер, которого можно назвать вторым Гвардиолой", – заявил Николов.

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов признался в излишней самоуверенности своей команды. По его мнению, это и привело к фатальному результату во втором отрезке.

"Я думаю, что во втором тайме мы почувствовали уже не просто уверенность в себе, а самоуверенность. Начали играть слишком индивидуально, из-за этого было много обрезок, после чего вся нагрузка ложилась на линию обороны. Я считаю, что нужно было действовать более командно, отдавать передачи, если у партнеров лучшая позиция, а не пытаться обводить соперника по второму разу", – сказал Кривцов.

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поблагодарил игроков своей команды за отличный второй тайм.

"Второй тайм уже был достойным: не прижимались, а атаковали, у нас были хорошие попытки. В итоге дожали, забили, сравняли... Я благодарен команде, всем ребятам. Но повторюсь: как мы играли в первом тайме, так нельзя играть; я просто не узнал свою команду", – подытожил Вернидуб.

Лига Европы

Учитывая состав группы ("Реал", "Интер", "Шахтер"), "Шериф" успешно провел свою дебютную кампанию в Лиге чемпионов. Желто-черные завершили выступление на 3 месте, набрав 7 очков. Дальше – жеребьевка 13 декабря и Лига Европы. Эксперты уверены, что тут и начнется интрига.

"Существуют определенные вопросы насчет весенней кампании "Шерифа" из-за трансферных слухов. Какой состав будет играть в плей-офф Лиги Европы, непонятно. Но нет худа без добра. В матче с "горняками" свой шанс блеснуть использовал Николов, так что возможные потери в составе означают шансы для других игроков", – рассуждает спортивный обозреватель Андрей Павленко.

Андрей Павленко - Sputnik Молдова
Андрей Павленко
Журналист
Репортер из Тирасполя годами следит за игрой "Шерифа" в еврокубках, но впервые рассматривает возможных соперников по плей-офф.
"Считаю, что "Шериф" сможет хорошо сыграть и с ПСВ, и с "Рейнджерс", но в плане интриги хотел бы увидеть загребское "Динамо". Это будет хорошей историей, если тираспольчане во второй раз в сезоне пройдут хорватов. Полагаю, это наиболее удобный соперник для прохода в 1/8 финала", – поделился мнением Павленко.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
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