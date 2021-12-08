https://ru.sputnik.md/20211208/futbolnyy-podvig-47047793.html

Футбольный подвиг "интернациональных мужиков" Вернидуба

Футбольный подвиг "интернациональных мужиков" Вернидуба

В репортаже Sputnik – все краски заключительного дня группового этапа Лиги чемпионов.

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спорт

молдова

фк "шериф"

футбол

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ТИРАСПОЛЬ, 8 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" закольцевал выступление в Лиге чемпионов матчем с донецким "Шахтером". Именно с "горняков" начался еврокубковый фурор Вернидуба и его команды. В итоге – 2:0 в Тирасполе и 1:1 в Киеве. В последнем туре группового этапа чемпион Молдовы оставил украинцев без побед и крупных премиальных. Выигрыш для хозяев был делом чести и заработка (за победу – 2,8 миллиона евро). Хлопнуть дверью, покидая Европу, "горнякам" не удалось.СтатистикаВ первом тайме "Шериф" показал антифутбол. Об этом заявил наставник тираспольчан Юрий Вернидуб сразу после матча. Желто-черные действительно не походили на тех, кто сокрушил "Шахтер" в первом туре и ошарашил "Реал" на "Сантьяго-Бернабеу". Хозяева рвались в атаку, и Фернандо вывел "горняков" вперед. В перерыве резервные игроки "Шерифа" засуетились, а эксперты задумались."Вернидуб – опытный тренер, знает, что делает. Надо усилить атаку, на мой взгляд. Важно наладить контригру. "Шахтер" доминирует, а без контригры большая нагрузка на оборону. "Шерифу" надо быть осторожными в защите", – размышлял между таймами экс-игрок "Шерифа" и сборной Молдовы Вадим Борец.После игры футболист восторженно восклицал:Футбольных знатоков заинтересовала и тренерская дуэль. Если де Дзерби пошел на все эксперименты с составом, вплоть до замены голкипера, то Вернидуб сделал одну беспроигрышную ставку: во втором тайме выпустил Бобана Николова. С ним "Шериф" разразился голом в последнюю минуту дополнительного времени и установил ничью.АтмосфераРепортер Максим Кирьязов второй раз смотрел на "Шериф " с высоты киевского стадиона. Ему вспомнился поединок между тираспольчанами и киевским "Динамо". Играли в Лиге Европы 11 лет назад. Тогда было холоднее, и тоже ничья. Украинские болельщики убеждали фанатов желто-черных: "вы прыгнули выше головы". В этот же раз поклонников "Шахтера" на стадионе почти не было...Перед матчем Вернидуба попросили придумать какое-то название своим игрокам. Прозвучала фраза "интернациональные мужики". И сегодня это название можно смело оставить за "Шерифом". Так оно и есть. Конечно, можно было написать: "после гола "Шерифа" стадион замолчал". Но он и так молчал весь матч. Слышно было только болельщиков из Тирасполя", – описывает обстановку на стадионе Кирьязов.КомментарииАвтор гола Бобан Николов в интервью УЕФА признался, что не думает о личном успехе и назвал де Дзерби вторым Гвардиолой.Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов признался в излишней самоуверенности своей команды. По его мнению, это и привело к фатальному результату во втором отрезке.Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб поблагодарил игроков своей команды за отличный второй тайм.Лига ЕвропыУчитывая состав группы ("Реал", "Интер", "Шахтер"), "Шериф" успешно провел свою дебютную кампанию в Лиге чемпионов. Желто-черные завершили выступление на 3 месте, набрав 7 очков. Дальше – жеребьевка 13 декабря и Лига Европы. Эксперты уверены, что тут и начнется интрига.Репортер из Тирасполя годами следит за игрой "Шерифа" в еврокубках, но впервые рассматривает возможных соперников по плей-офф."Считаю, что "Шериф" сможет хорошо сыграть и с ПСВ, и с "Рейнджерс", но в плане интриги хотел бы увидеть загребское "Динамо". Это будет хорошей историей, если тираспольчане во второй раз в сезоне пройдут хорватов. Полагаю, это наиболее удобный соперник для прохода в 1/8 финала", – поделился мнением Павленко.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.

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молдова, фк "шериф", футбол