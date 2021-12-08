https://ru.sputnik.md/20211208/gde-vzyat-silu-i-kak-pomoch-planete-chto-iskali-v-google-v-2021-godu-47058959.html
"Где взять силу" и "как помочь планете": что искали в Google в 2021 году
"Где взять силу" и "как помочь планете": что искали в Google в 2021 году
Крупнейший в мире поисковик обнародовал итоги исследования и определил наиболее популярные запросы землян.
2021-12-08T22:00+0200
2021-12-08T22:00+0200
2021-12-08T22:00+0200
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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Одними из самых частых поисковых запросов в Google в 2021 году были связаны со здоровьем, пишет РИА Новости со ссылкой на официальный блог компании.В списке наиболее популярных запросов в поисковой системе Google за 2021 год лидирует вопрос "как восстановиться". В числе популярных также - "как почтить память" и "как сохранить психическое здоровье". Люди также интересовались, "как быть собой" и спрашивали "какое у меня предназначение". Популярными были запросы о том, как помочь афганским беженцам, остановить ненависть в отношении людей азиатского происхождения и поддержать нуждающихся на планете.Google подчеркивает, что, как и годом ранее, люди продолжали искать способы оставаться на связи и развлекаться дома.Согласно видеоролику, размещенному в YouTube-канале Google, в числе других самых популярных запросов - "будет ли еще один локдаун", "где взять силу", "когда я смогу вакцинироваться", а также "как помочь нашей планете".
https://ru.sputnik.md/20211102/russkoyazychnoe-slovo-goda-46098463.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, поиск, google
"Где взять силу" и "как помочь планете": что искали в Google в 2021 году
Крупнейший в мире поисковик обнародовал итоги исследования и определил наиболее популярные запросы землян.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Одними из самых частых поисковых запросов в
Google в 2021 году были связаны со здоровьем, пишет РИА Новости
со ссылкой на официальный блог компании.
В списке наиболее популярных запросов в поисковой системе Google за 2021 год лидирует вопрос "как восстановиться". В числе популярных также - "как почтить память" и "как сохранить психическое здоровье".
"Это был год, когда поисковый интерес к "вакцине против COVID" официально превысил интерес к "тестированию на COVID", - подчеркнули в компании, добавив, что резко возросло число запросов "вакцина против COVID возле меня".
Люди также интересовались, "как быть собой" и спрашивали "какое у меня предназначение". Популярными были запросы о том, как помочь афганским беженцам, остановить ненависть в отношении людей азиатского происхождения и поддержать нуждающихся на планете.
Google подчеркивает, что, как и годом ранее, люди продолжали искать способы оставаться на связи и развлекаться дома.
Согласно видеоролику, размещенному в YouTube-канале Google, в числе других самых популярных запросов - "будет ли еще один локдаун", "где взять силу", "когда я смогу вакцинироваться", а также "как помочь нашей планете".