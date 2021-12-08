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В Германии – новый федеральный канцлер: что ждет Европу?
В Германии – новый федеральный канцлер: что ждет Европу?
Какую политическую линию будет проводить в Европе Германия при новом канцлере.
2021-12-08T18:28+0200
2021-12-08T18:36+0200
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европа
канцлер германии
в мире
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Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге в среду, 8 декабря. Для победы в нынешнем составе бундестага Шольцу нужно было заручиться поддержкой минимум 369 депутатов из 736. Известно, что он получил 395 голосов. О том, как будет выстраиваться в дальнейшем политика Германии в Европе и как избрание нового канцлера отразится на отношениях с Молдовой, поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с младшим экономистом Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрием Кофнером.По мнению собеседника, решающим фактором будущей экономической политики Германии является не то, что Шольц как представитель социал-демократов стал федеральным канцлером, а то, что он стал канцлером в коалиционном правительстве между "зелеными" и свободными демократами. Подробнее - в нашем видеоподкасте.
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Андрей Петрик
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европа, канцлер германии, видео, в мире

В Германии – новый федеральный канцлер: что ждет Европу?

18:28 08.12.2021 (обновлено: 18:36 08.12.2021)
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Какую политическую линию будет проводить в Европе Германия при новом канцлере, обсудили с младшим экономистом Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики.
Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге в среду, 8 декабря.
Для победы в нынешнем составе бундестага Шольцу нужно было заручиться поддержкой минимум 369 депутатов из 736. Известно, что он получил 395 голосов.
О том, как будет выстраиваться в дальнейшем политика Германии в Европе и как избрание нового канцлера отразится на отношениях с Молдовой, поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с младшим экономистом Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрием Кофнером.
По мнению собеседника, решающим фактором будущей экономической политики Германии является не то, что Шольц как представитель социал-демократов стал федеральным канцлером, а то, что он стал канцлером в коалиционном правительстве между "зелеными" и свободными демократами.

"С одной стороны, мы можем сказать, что Шольц продолжает определенную линию, которую начала Меркель, потому социал-демократы были в прошлом правительстве и сейчас образуют основной костяк будущего кабмина. Но новые элементы вносят именно "зеленые" и свободные демократы", – сказал Кофнер.

Подробнее - в нашем видеоподкасте.
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