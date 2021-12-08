https://ru.sputnik.md/20211208/germania-novyy-federalnyy-kantsler-chto-zhdet-evropa-47067321.html

В Германии – новый федеральный канцлер: что ждет Европу?

В Германии – новый федеральный канцлер: что ждет Европу?

Какую политическую линию будет проводить в Европе Германия при новом канцлере.

2021-12-08T18:28+0200

2021-12-08T18:28+0200

2021-12-08T18:36+0200

радио

европа

канцлер германии

в мире

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Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге в среду, 8 декабря. Для победы в нынешнем составе бундестага Шольцу нужно было заручиться поддержкой минимум 369 депутатов из 736. Известно, что он получил 395 голосов. О том, как будет выстраиваться в дальнейшем политика Германии в Европе и как избрание нового канцлера отразится на отношениях с Молдовой, поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с младшим экономистом Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрием Кофнером.По мнению собеседника, решающим фактором будущей экономической политики Германии является не то, что Шольц как представитель социал-демократов стал федеральным канцлером, а то, что он стал канцлером в коалиционном правительстве между "зелеными" и свободными демократами. Подробнее - в нашем видеоподкасте.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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европа, канцлер германии, видео, в мире