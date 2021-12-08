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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
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Главный тренер "Шахтера" Де Дзерби: мы заслужили победить 5:0
Главный тренер "Шахтера" Де Дзерби: мы заслужили победить 5:0
Тренер украинского клуба считает, что "Шахтер" заслуживал победу в матче против "шерифа".
2021-12-08T01:06+0200
2021-12-08T01:07+0200
фк "шериф"
лига чемпионов
спорт
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что "Шахтер" создал в игре против тираспольского "Шерифа" достаточно моментов, чтобы победить с разгромным счетом, но пропустил год на последних минутах из-за ошибки.По словам тренера, "Шахтер" должен был забивать еще и выигрывать матч, но вместо этого допустил ошибку на последних секундах игры.Тираспольский "Шериф" вырвал ничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1.По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донецкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). Интер остается вторым (10 очков)."Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211207/sherif-sygral-v-nichyu-s-donetskim-shakhterom-v-poslednem-matche-ligi-chempionov-47040082.html
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фк "шериф", лига чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Де Дзерби: мы заслужили победить 5:0

01:06 08.12.2021 (обновлено: 01:07 08.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Шахтер" Роберто Де Дзерби
Тренер ФК Шахтер Роберто Де Дзерби - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Тренер украинского клуба считает, что "Шахтер" заслуживал победу в матче против "Шерифа".
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что "Шахтер" создал в игре против тираспольского "Шерифа" достаточно моментов, чтобы победить с разгромным счетом, но пропустил год на последних минутах из-за ошибки.

"Мы сегодня заслужили победить 5:0. Потому что у команды было столько шансов забить", - рассказал тренер "горняков".

По словам тренера, "Шахтер" должен был забивать еще и выигрывать матч, но вместо этого допустил ошибку на последних секундах игры.

"В первом тайме "Шериф" ждал нас в обороне. Но мы доминировали. Во втором тайме "Шериф" играл открыто и у нас было больше шансов играть в глубину. Мы создали много моментов и в первом и во втором тайме. Но мы не забили. Я не помню ударов "Шерифа". Но на последних секундах мы пропустили из-за ошибки", - охарактеризовал матч итальянский специалист.

Тираспольский "Шериф" вырвал ничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1.
По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донецкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). Интер остается вторым (10 очков).
Шахтер Донецк – Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
Спорт
"Шериф" сыграл в ничью с донецким "Шахтером" в последнем матче Лиги чемпионов
Вчера, 23:54
"Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
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