https://ru.sputnik.md/20211208/igor-grosu-rasskazal-kak-sobiraetsya-nayti-upravu-rossiyskuyu-propagandu-47074243.html

Игорь Гросу рассказал, как собирается "найти управу на российскую пропаганду"

Игорь Гросу рассказал, как собирается "найти управу на российскую пропаганду"

Молдавский спикер в телеэфире рассказал, как власти будут бороться "с пропагандой и дезинформацией" из Российской Федерации.

2021-12-08T23:57+0200

2021-12-08T23:57+0200

2021-12-08T23:58+0200

политика

в молдове

игорь гросу

телевидение

майя санду

пропаганда

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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Спикер парламента Молдовы в ходе одной из телепрограмм в среду вечером ответил на вопрос, как страна собирается бороться с "российской дезинформацией и пропагандой"."...я никогда не устану спрашивать сановников в Кишиневе, когда же найдется управа на пропаганду и дезинформацию, которая в большом количестве есть у нас в Республике Молдова, потому что именно эта российская дезинформация и пропаганда - большая головная боль для нас", - так сформулировал вопрос для Гросу журналист.Гросу: импортная пропаганда идет из РоссииПосле этого Гросу заявил, что новый состав Совета по телевидению и радио должен бороться с двумя видами пропаганды, "в том числе с той, которая исходит из Российской Федерации". Он также отметил, что для этого Кишинев получит поддержку Брюсселя, который предоставит методику.Гросу даже в подробностях рассказал, как должен действовать Совет по телевидению и радио."И снова - по букве закона: вы обнаружили, что тот или иной вещатель распространяет, скажем так, ложь, говорю как есть - в отношении людей, в отношении вакцинации, в отношении энергетического кризиса, в отношении чего-то другого. … Потому что, вот, когда был энергетический кризис, исключительная ситуация в сфере энергетики, да, в тот период можно реагировать по более простой процедуре... СИБ, например, может вмешаться, но это если тема связана с энергетическим кризисом. И когда была ложь о вакцине или о ее воздействии и так далее, они говорили: мы не можем здесь вмешиваться, потому что чрезвычайное положение… Но нам не нужно постоянно думать о ЧП. У нас должна быть эта структура (Совет по телевидению и радио - прим. авт.), действующая, люди с характером, которые бы заявили: мы констатируем и доказываем вам, что это была ложь. Первый раз предупреждаем, второй раз предупреждаем и так далее до самых суровых санкций и говорим: да, это пропаганда, это разжигает ненависть, это способствует конфликту между странами и так далее", - заявил председатель парламента.Удивительно, но Гросу сказал, что борьбу с "российской дезинформацией и пропагандой" должна вести и компания Teleradio Moldova.Гросу вторит Майе СандуКстати, Гросу заявил ровно то же самое, что и Майя Санду прежде чем созвать новый состав Совета по телевидению и радио. Тогда на вопрос, как может быть решена проблема "присутствия программ пропагандистского характера из Российской Федерации, ретранслируемых теми или иными ТВ-каналами в Молдове", она произнесла следующее:"Вскоре у нас будет новый состав Совета по телевидению и радио, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганды, фальсификации и других нарушений, прописанных в действующем законодательстве. Я очень надеюсь, что этот Совет по телевидению и радио окажется объективным и эффективным. Сейчас мы начинаем работу по реформированию системы безопасности в Республике Молдова, которая включает комплексный подход ко всем элементам угроз для государственной безопасности, включая кибербезопасность и другие элементы, которые полностью игнорировались".

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2021

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Серджиу Прапорщик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1893/00/18930074_370:0:1586:1215_100x100_80_0_0_6183874ade21f0ba98168d4c8703a8fa.jpg

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Серджиу Прапорщик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1893/00/18930074_370:0:1586:1215_100x100_80_0_0_6183874ade21f0ba98168d4c8703a8fa.jpg

в молдове, игорь гросу, телевидение, майя санду, пропаганда