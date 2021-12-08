https://ru.sputnik.md/20211208/igor-grosu-rasskazal-kak-sobiraetsya-nayti-upravu-rossiyskuyu-propagandu-47074243.html
Игорь Гросу рассказал, как собирается "найти управу на российскую пропаганду"
Игорь Гросу рассказал, как собирается "найти управу на российскую пропаганду"
Молдавский спикер в телеэфире рассказал, как власти будут бороться "с пропагандой и дезинформацией" из Российской Федерации.
2021-12-08T23:57+0200
2021-12-08T23:57+0200
2021-12-08T23:58+0200
политика
в молдове
игорь гросу
телевидение
майя санду
пропаганда
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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Спикер парламента Молдовы в ходе одной из телепрограмм в среду вечером ответил на вопрос, как страна собирается бороться с "российской дезинформацией и пропагандой"."...я никогда не устану спрашивать сановников в Кишиневе, когда же найдется управа на пропаганду и дезинформацию, которая в большом количестве есть у нас в Республике Молдова, потому что именно эта российская дезинформация и пропаганда - большая головная боль для нас", - так сформулировал вопрос для Гросу журналист.Гросу: импортная пропаганда идет из РоссииПосле этого Гросу заявил, что новый состав Совета по телевидению и радио должен бороться с двумя видами пропаганды, "в том числе с той, которая исходит из Российской Федерации". Он также отметил, что для этого Кишинев получит поддержку Брюсселя, который предоставит методику.Гросу даже в подробностях рассказал, как должен действовать Совет по телевидению и радио."И снова - по букве закона: вы обнаружили, что тот или иной вещатель распространяет, скажем так, ложь, говорю как есть - в отношении людей, в отношении вакцинации, в отношении энергетического кризиса, в отношении чего-то другого. … Потому что, вот, когда был энергетический кризис, исключительная ситуация в сфере энергетики, да, в тот период можно реагировать по более простой процедуре... СИБ, например, может вмешаться, но это если тема связана с энергетическим кризисом. И когда была ложь о вакцине или о ее воздействии и так далее, они говорили: мы не можем здесь вмешиваться, потому что чрезвычайное положение… Но нам не нужно постоянно думать о ЧП. У нас должна быть эта структура (Совет по телевидению и радио - прим. авт.), действующая, люди с характером, которые бы заявили: мы констатируем и доказываем вам, что это была ложь. Первый раз предупреждаем, второй раз предупреждаем и так далее до самых суровых санкций и говорим: да, это пропаганда, это разжигает ненависть, это способствует конфликту между странами и так далее", - заявил председатель парламента.Удивительно, но Гросу сказал, что борьбу с "российской дезинформацией и пропагандой" должна вести и компания Teleradio Moldova.Гросу вторит Майе СандуКстати, Гросу заявил ровно то же самое, что и Майя Санду прежде чем созвать новый состав Совета по телевидению и радио. Тогда на вопрос, как может быть решена проблема "присутствия программ пропагандистского характера из Российской Федерации, ретранслируемых теми или иными ТВ-каналами в Молдове", она произнесла следующее:"Вскоре у нас будет новый состав Совета по телевидению и радио, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганды, фальсификации и других нарушений, прописанных в действующем законодательстве. Я очень надеюсь, что этот Совет по телевидению и радио окажется объективным и эффективным. Сейчас мы начинаем работу по реформированию системы безопасности в Республике Молдова, которая включает комплексный подход ко всем элементам угроз для государственной безопасности, включая кибербезопасность и другие элементы, которые полностью игнорировались".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Серджиу Прапорщик
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в молдове, игорь гросу, телевидение, майя санду, пропаганда
Игорь Гросу рассказал, как собирается "найти управу на российскую пропаганду"
23:57 08.12.2021 (обновлено: 23:58 08.12.2021)
Председатель парламента Игорь Гросу в телеэфире рассказал, как молдавские власти намерены бороться "с пропагандой и дезинформацией, исходящей из Российской Федерации".
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik.
Спикер парламента Молдовы в ходе одной из телепрограмм
в среду вечером ответил на вопрос, как страна собирается бороться с "российской дезинформацией и пропагандой".
"...я никогда не устану спрашивать сановников в Кишиневе, когда же найдется управа на пропаганду и дезинформацию, которая в большом количестве есть у нас в Республике Молдова, потому что именно эта российская дезинформация и пропаганда - большая головная боль для нас", - так сформулировал вопрос для Гросу журналист.
Гросу: импортная пропаганда идет из России
"Вы правы. У нас два вида пропаганды, я это всякий раз говорю: импортная, о которой вы упомянули, и она, к сожалению, идет из России. Да, мы должны это признать. И мы знаем, что они знают и согласны с нами, даже если они публично не признают тех, кто это делает. И у нас есть пропаганда - местный продукт, отечественные передачи, местное телевидение", - согласился с собеседником Гросу.
После этого Гросу заявил, что новый состав Совета по телевидению и радио должен бороться с двумя видами пропаганды, "в том числе с той, которая исходит из Российской Федерации". Он также отметил, что для этого Кишинев получит поддержку Брюсселя, который предоставит методику.
"Я пользуюсь этой возможностью - надеюсь, я буду услышан, я делаю серьезную ставку, с одной стороны, на новый состав Совета по телевидению и радио. Мои коллеги и я очень внимательно выслушаем, что нам нужно вложить, во что нам нужно инвестировать, чтобы усилить возможности этого Совета. Мы должны что-то приобрести, выделить под оборудование или привлечь экспертов, потому что, кстати, в Брюсселе, когда я был с визитом, одной из тем, к которой я всегда обращался во всех дискуссиях, была борьба с пропагандой и фейк-ньюс. Сейчас мы ведем войну со всеми пропагандистами и лжецами, а также с теми, кто выпускает лживые новости. Мы получили заверения, что они помогут нам с методологиями. <...> Я тоже очень надеюсь, что мы поможем Совету по телевидению и радио заняться делом", - заявил спикер.
Гросу даже в подробностях рассказал, как должен действовать Совет по телевидению и радио.
"И снова - по букве закона: вы обнаружили, что тот или иной вещатель распространяет, скажем так, ложь, говорю как есть - в отношении людей, в отношении вакцинации, в отношении энергетического кризиса, в отношении чего-то другого. … Потому что, вот, когда был энергетический кризис, исключительная ситуация в сфере энергетики, да, в тот период можно реагировать по более простой процедуре... СИБ, например, может вмешаться, но это если тема связана с энергетическим кризисом. И когда была ложь о вакцине или о ее воздействии и так далее, они говорили: мы не можем здесь вмешиваться, потому что чрезвычайное положение… Но нам не нужно постоянно думать о ЧП. У нас должна быть эта структура (Совет по телевидению и радио - прим. авт.), действующая, люди с характером, которые бы заявили: мы констатируем и доказываем вам, что это была ложь. Первый раз предупреждаем, второй раз предупреждаем и так далее до самых суровых санкций и говорим: да, это пропаганда, это разжигает ненависть, это способствует конфликту между странами и так далее", - заявил председатель парламента.
Удивительно, но Гросу сказал, что борьбу с "российской дезинформацией и пропагандой" должна вести и компания Teleradio Moldova.
"И, конечно же, вторая крупная ставка - на новое руководство телекомпании… Teleradio Moldova. Я очень хочу снова воспользоваться этой возможностью: пожалуйста, или давайте вместе сделаем из этой структуры, действительно, общественный институт, который сообщает и хорошее, и плохое, который дает эфир и для правительства, и для оппозиции. Уравновешенное мнение, чтобы не распространять постоянно ложь, дезинформацию, и кризисы, кризисы, кризисы. Люди видят это, на людей это действует", - подчеркнул Гросу.
Гросу вторит Майе Санду
Кстати, Гросу заявил ровно то же самое, что и Майя Санду прежде чем созвать новый состав Совета по телевидению и радио. Тогда на вопрос, как может быть решена проблема "присутствия программ пропагандистского характера из Российской Федерации, ретранслируемых теми или иными ТВ-каналами в Молдове", она произнесла следующее:
"Вскоре у нас будет новый состав Совета по телевидению и радио, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганды, фальсификации и других нарушений, прописанных в действующем законодательстве. Я очень надеюсь, что этот Совет по телевидению и радио окажется объективным и эффективным. Сейчас мы начинаем работу по реформированию системы безопасности в Республике Молдова, которая включает комплексный подход ко всем элементам угроз для государственной безопасности, включая кибербезопасность и другие элементы, которые полностью игнорировались".