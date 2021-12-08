https://ru.sputnik.md/20211208/kantsler-foto-omikron-covid-19-47041480.html

Мир за сутки: последний день канцлера, фото "омикрона" и ситуация с COVID

Мир за сутки: последний день канцлера, фото "омикрона" и ситуация с COVID

Мир за сутки: последний день канцлера, фото "омикрона" и ситуация с COVID

2021-12-08T09:12+0200

2021-12-08T09:12+0200

2021-12-08T09:57+0200

в мире

ангела меркель

штаммы

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Ангела Меркель, являвшаяся бессменным канцлером ФРГ на протяжении 16 лет, уходит со своего поста. В среду, как ожидается, будет приведен к присяге ее преемник Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.Примечательно, что Меркель не хватит всего двух недель до установления нового рекорда пребывания у власти в ФРГ.В немецком бундестаге в среду пройдет голосование, по результатам которого будет назначен новый федеральный канцлер. Голосование проходит тайно, без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге ФРГ "за" должны проголосовать минимум 369 депутатов из 736.Ожидается, что за Шольца проголосуют фракции тех партий, которые входят в будущее правительство Германии. Во фракциях СДПГ, партии "Союз 90/Зеленые" и либеральной СвДП бундестага нового созыва 416 депутатов. Таким образом Шольц, скорее всего, получит необходимое большинство уже в первом туре голосования.Если канцлер все же не будет избран в первом туре, то возможно проведение второго и третьего туров голосования, но такого в истории Германии еще никогда не было.Журнал Forbes, ежегодно составляющий рейтинг самых влиятельных женщин, в этом году впервые не включил в него исполняющую обязанности канцлера ФРГ. При этом Меркель возглавляла его начиная с 2006 года."Только в третий раз за 18 лет, которые мы составляем этот рейтинг, Меркель не занимает первое место. С ее предстоящей отставкой с государственной должности появляется шанс найти новый топ-1", – пишет Forbes.В этом году первое место в рейтинге занимает бывшая жена миллиардера и владельца компании Blue Origin Джеффа Безоса Маккензи Скотт.Тем не менее, согласно традиционному опросу, проведенному в Германии социологическим институтом Forsa в ноябре (2509 участников, статистическая погрешность около 2,5%), Меркель пока остается самым популярным политиком Германии.Опубликована первая фотография штамма "омикрон"Ученые из Гонконга опубликовали электронную микрофотографию нового штамма коронавируса.В заявлении специалистов Университета Гонконга указано, что фото получено с помощью электронного микроскопа.Ученые смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, после заражения вариантом нового коронавируса "омикрон". Университет обнародовал изображение при малом и большом увеличении.Специалисты указали, что при малом увеличении на электронной микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.Также в Гонконгском университете исследователям кафедры микробиологии удалось выделить вариант SARS-CoV-2 "омикрон" из клинических образцов. Ожидается, что это позволит разработать и произвести вакцины против "омикрона", который был обозначен Всемирной организацией здравоохранения как "вариант, вызывающий беспокойство".Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 267 миллионов.На утро 8 декабря число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 267 087 259. Из них 5 270 558 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (49 380 791). Следом идут Индия (34 648 383) и Бразилия (22 157 726).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (10 620 535), Россия (9 692 411), Турция (8 945 807), Франция (8 091 635), Иран (6 141 335), Аргентина (5 346 242) и Испания (5 246 766).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 683 044 случая заражения, в Румынии – 1 788 260.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 367 339. Во вторник профильное министерство сообщило о 588 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 9270, выздоровели 351 581 человек.

https://ru.sputnik.md/20211124/sholts-podaril-merkel-kust-kizila-i-soobschil-o-formirovanii-koalitsii-46693940.html

https://ru.sputnik.md/20211206/voz-smertnosti-shtamm-omikron-46996867.html

https://ru.sputnik.md/20211207/mid-rf--odobrenie-voz-sputnik-v-pervoy-polovine-2022-god-47028032.html

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в мире, ангела меркель, штаммы