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Корабль "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту
Корабль "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту
Корабль "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту
2021-12-08T14:04+0200
2021-12-08T15:28+0200
космос
туристы
союз
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным, передает РИА Новости.Как сообщили в "Роскосмосе", раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе обеих панелей солнечных батарей, произошло штатно.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет космическими туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на МКС.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды – американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры – адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.
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космос, туристы, союз

Корабль "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту

14:04 08.12.2021 (обновлено: 15:28 08.12.2021)
© Photo : Минобороны РФПуск ракеты космического назначения среднего класса "Союз-2.1Б"
Пуск ракеты космического назначения среднего класса Союз-2.1Б - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Photo : Минобороны РФ
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Туристы передадут новогодние подарки для российских членов экипажа.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным, передает РИА Новости.
Как сообщили в "Роскосмосе", раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе обеих панелей солнечных батарей, произошло штатно.
Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет космическими туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на МКС.
В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды – американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.
На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.
Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры – адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.
Kazakhstan: Soyuz 2.1a rocket launches from Baikonur with cargo for ISS - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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