Корабль "Союз" с японскими космическими туристами вышел на орбиту

2021-12-08T14:04+0200

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль "Союз МС-20" с японскими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано и российским космонавтом Александром Мисуркиным, передает РИА Новости.Как сообщили в "Роскосмосе", раскрытие всех внешних элементов конструкции корабля, в том числе обеих панелей солнечных батарей, произошло штатно.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет космическими туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на МКС.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды – американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в Youtube. Кроме того, туристы и командир корабля продолжат обучать друг друга русскому и японскому языкам.Экипаж везет на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры – адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.

