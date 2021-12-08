https://ru.sputnik.md/20211208/krasnoselskiy-zhdem-yarkuyu-futbolnuyu-vesnu-v-lige-evropy-47040872.html

Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы

Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы

"Шериф" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА ничейным результатом в Киеве.

2021-12-08T00:20+0200

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фк "шериф"

лига чемпионов

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поздравил тираспольский "Шериф" с достойным завершение дебютного для клуба выступления в Лиге чемпионов УЕФА.Во вторник, 7 декабря, тираспольский "Шериф" сыграл вничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1. "Шерифу" удалось сравнять счет на последних минутах матча.По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донецкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). "Интер" остается вторым (10 очков)."Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211207/sherif-sygral-v-nichyu-s-donetskim-shakhterom-v-poslednem-matche-ligi-chempionov-47040082.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

фк "шериф", лига чемпионов