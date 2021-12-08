https://ru.sputnik.md/20211208/krasnoselskiy-zhdem-yarkuyu-futbolnuyu-vesnu-v-lige-evropy-47040872.html
Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы
Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы
"Шериф" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА ничейным результатом в Киеве.
2021-12-08T00:20+0200
2021-12-08T00:20+0200
2021-12-08T00:21+0200
фк "шериф"
лига чемпионов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/08/47040767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_254890e1fde56f96ee909de01808b787.jpg
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поздравил тираспольский "Шериф" с достойным завершение дебютного для клуба выступления в Лиге чемпионов УЕФА.Во вторник, 7 декабря, тираспольский "Шериф" сыграл вничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1. "Шерифу" удалось сравнять счет на последних минутах матча.По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донецкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). "Интер" остается вторым (10 очков)."Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211207/sherif-sygral-v-nichyu-s-donetskim-shakhterom-v-poslednem-matche-ligi-chempionov-47040082.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/08/47040767_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_52c3ae1e614383c19306a8e405fe021f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
фк "шериф", лига чемпионов
Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы
00:20 08.12.2021 (обновлено: 00:21 08.12.2021)
"Шериф" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА ничейным результатом в Киеве.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поздравил тираспольский "Шериф" с достойным завершение дебютного для клуба выступления в Лиге чемпионов УЕФА.
"Поздравляю нашу команду с хорошей игрой, достойным уважения результатом сегодняшнего матча и всего лигочемпионского пути. Ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы", - написал у себя в телеграм-канале Красносельский.
Во вторник, 7 декабря, тираспольский "Шериф" сыграл вничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1. "Шерифу" удалось сравнять счет на последних минутах матча.
По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донецкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). "Интер" остается вторым (10 очков).
"Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.