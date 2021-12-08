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Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы
Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы
"Шериф" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА ничейным результатом в Киеве.
2021-12-08T00:20+0200
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фк "шериф"
лига чемпионов
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поздравил тираспольский "Шериф" с достойным завершение дебютного для клуба выступления в Лиге чемпионов УЕФА.Во вторник, 7 декабря, тираспольский "Шериф" сыграл вничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1. "Шерифу" удалось сравнять счет на последних минутах матча.По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донецкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). "Интер" остается вторым (10 очков)."Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211207/sherif-sygral-v-nichyu-s-donetskim-shakhterom-v-poslednem-matche-ligi-chempionov-47040082.html
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Евгений Чебан
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фк "шериф", лига чемпионов

Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы

00:20 08.12.2021 (обновлено: 00:21 08.12.2021)
© AFP 2021 / GENYA SAVILOVШериф Тирасполь
Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / GENYA SAVILOV
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
"Шериф" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА ничейным результатом в Киеве.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поздравил тираспольский "Шериф" с достойным завершение дебютного для клуба выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

"Поздравляю нашу команду с хорошей игрой, достойным уважения результатом сегодняшнего матча и всего лигочемпионского пути. Ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы", - написал у себя в телеграм-канале Красносельский.

Во вторник, 7 декабря, тираспольский "Шериф" сыграл вничью в своем последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера. Игра закончилась со счетом 1:1. "Шерифу" удалось сравнять счет на последних минутах матча.
Шахтер Донецк – Шериф Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 07.12.2021
Спорт
"Шериф" сыграл в ничью с донецким "Шахтером" в последнем матче Лиги чемпионов
Вчера, 23:54
По итогам дебютного выступления в групповой стадии Лиги чемпионов "Шериф" занимает третью строчку в группе (7 очков). Донецкий "Шахтер остается на четвертой позиции (2 очка). "Реал" в последнем матче в группе обыграл миланский "Интер" и занимает первое место (15 очков). "Интер" остается вторым (10 очков).
"Реал" и "Интер" продолжат выступление в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
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