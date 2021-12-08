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Крупнейшая в мире рождественская ель зажгла огни в Италии
Крупнейшая в мире рождественская ель зажгла огни в Италии
В провинции Умбрия засияла огнями огромная рождественская красавица.
2021-12-08T20:50+0200
2021-12-08T20:50+0200
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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Самую большую рождественскую елку зажгли в Италии. Как сообщает издание Wanted in Rome, она находится на склоне горы Монте-Инджино с видом на старинный город Губбио в центральной итальянской провинции Умбрия.Елка необычная: это не дерево в привычном понимании, а стилизованный силуэт рождественской красавицы. Торжественная церемония открытия прошла 7 декабря. Как отмечает источник, украшенное гигантской звездой "дерево" достигает 750 метров. Елку занесли в Книгу рекордов Гиннеса в 1991 году, огни ее питает кабель протяженностью 8,5 километров.Такую елку здесь устанавливают каждый год уже 40 лет.Каждый из 400 разноцветных огней, которые украшают внутреннюю часть ели, имеет "владельца" из числа местных жителей, эти огни люди посвящают близким - от новорожденных до тех, кого уже нет на свете.Контур дерева формируют 300 зеленых огней. "Корни" ели тянутся от древних стен Губбио, а звезда достигает базилики святого покровителя города, Сан-Убальдо, на вершине горы.Портал пишет, что ель будет гореть в темное время суток до января будущего года.
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Ирина Каруш
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в мире, италия, рождество

Крупнейшая в мире рождественская ель зажгла огни в Италии

20:50 08.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausНовогодняя елка
Новогодняя елка - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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В провинции Умбрия засияла огнями огромная рождественская красавица.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Самую большую рождественскую елку зажгли в Италии. Как сообщает издание Wanted in Rome, она находится на склоне горы Монте-Инджино с видом на старинный город Губбио в центральной итальянской провинции Умбрия.
Елка необычная: это не дерево в привычном понимании, а стилизованный силуэт рождественской красавицы. Торжественная церемония открытия прошла 7 декабря.
Как отмечает источник, украшенное гигантской звездой "дерево" достигает 750 метров. Елку занесли в Книгу рекордов Гиннеса в 1991 году, огни ее питает кабель протяженностью 8,5 километров.
Такую елку здесь устанавливают каждый год уже 40 лет.Каждый из 400 разноцветных огней, которые украшают внутреннюю часть ели, имеет "владельца" из числа местных жителей, эти огни люди посвящают близким - от новорожденных до тех, кого уже нет на свете.
Контур дерева формируют 300 зеленых огней. "Корни" ели тянутся от древних стен Губбио, а звезда достигает базилики святого покровителя города, Сан-Убальдо, на вершине горы.
Портал пишет, что ель будет гореть в темное время суток до января будущего года.
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