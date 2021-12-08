https://ru.sputnik.md/20211208/kurs-valyut-na-chetverg-evro-vozvraschaet-pozitsii-47072841.html

Курс валют на четверг: евро возвращает позиции

Курс валют на четверг: евро возвращает позиции

Курс валют на четверг: евро возвращает позиции

2021-12-08T22:50+0200

2021-12-08T22:50+0200

2021-12-08T22:50+0200

курс валют

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 9 декабря. Доллар продолжит падать в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на три бана и закрепится на уровне 19,9081 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,6521 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.Что касается остальных валют, то 9 декабря немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2398 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6492 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,0227 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211130/faktor-strakha-omikron-obrushil-neft-i-poshel-za-rublem-46827151.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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курс валют