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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-08T18:44+0200
2021-12-08T18:45+0200
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 609 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Зарегистрированы девять случаев "импорта" инфекции: два из Франции и Греции, по одному из Германии, Польши, Швеции, Украины и России.За минувшие сутки проведено 6273 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 367 948.У работников системы здравоохранения выявлено 14 случаев инфицирования: два — у врачей и семь у медсестер и пять у вспомогательного персонала.Госпитализирован 1261 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 156 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 33).В то же время за сутки выздоровели 897 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 352478.Минздрав сообщает о 23 погибших, включая шесть умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9 293.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211204/butenko-koshek-pridetsya-vaktsinirovat-ot-koronavirusa-46858412.html
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Евгений Чебан
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заболеваемость, статистика, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:44 08.12.2021 (обновлено: 18:45 08.12.2021)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 52
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 52 - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 609 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.
Зарегистрированы девять случаев "импорта" инфекции: два из Франции и Греции, по одному из Германии, Польши, Швеции, Украины и России.
За минувшие сутки проведено 6273 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 367 948.
У работников системы здравоохранения выявлено 14 случаев инфицирования: два — у врачей и семь у медсестер и пять у вспомогательного персонала.
Госпитализирован 1261 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 156 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 33).
В то же время за сутки выздоровели 897 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 352478.
Минздрав сообщает о 23 погибших, включая шесть умерших из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9 293.
Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 04.12.2021
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Бутенко: кошек придется вакцинировать от коронавируса
4 декабря, 08:00
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
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