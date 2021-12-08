https://ru.sputnik.md/20211208/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-47069239.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-12-08T18:44+0200

2021-12-08T18:44+0200

2021-12-08T18:45+0200

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 609 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Зарегистрированы девять случаев "импорта" инфекции: два из Франции и Греции, по одному из Германии, Польши, Швеции, Украины и России.За минувшие сутки проведено 6273 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 367 948.У работников системы здравоохранения выявлено 14 случаев инфицирования: два — у врачей и семь у медсестер и пять у вспомогательного персонала.Госпитализирован 1261 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 156 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 33).В то же время за сутки выздоровели 897 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 352478.Минздрав сообщает о 23 погибших, включая шесть умерших из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9 293.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211204/butenko-koshek-pridetsya-vaktsinirovat-ot-koronavirusa-46858412.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, статистика, в молдове