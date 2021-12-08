https://ru.sputnik.md/20211208/moldova-mozhet-poluchyt-grant-razmere-60-mln-evro-47068769.html

Молдова может получить грант в 60 миллионов евро для решения энергокризиса

Молдова может получить грант в 60 миллионов евро для решения энергокризиса

Средства направят на помощь населению и устранение социально-экономических последствий энергокризиса, разразившегося осенью.

2021-12-08T21:31+0200

2021-12-08T21:31+0200

2021-12-08T21:31+0200

общество

в молдове

помощь

кишинев

грант

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563490_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b990abb3ed6ea16ed1e715ac29fc347f.jpg

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Европейская комиссия может предоставить Молдове грант в размере 60 миллионов евро на управление энергетическим кризисом. Парламентская Комиссия по внешней политике и европейской интеграции одобрила начало переговоров и подписание Финансового соглашения между правительством Молдовы и Европейской комиссией. Согласно документу, деньги будут предоставлены в виде безвозмездной помощи в рамках Инструмента соседства, сотрудничества в целях развития и международного сотрудничества - Global Europe.Цель документа - смягчить социально-экономические последствия роста цен на газ. Сумма должна быть выплачена одним траншем до конца этого месяца.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе заявила, что ЕС рассматривает выделение помощи республике. "Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. Заседание Совета ассоциации ЕС-РМ, которое пройдет завтра, еще больше укрепит наше сотрудничество. Еврокомиссия выделит Молдове помощь в борьбе с энергетическим кризисом в размере 60 миллионов евро", – сообщила тогда глава Еврокомиссии в своем Twitter.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Позднее НАРЭ по запросу Termoelectrica повысило тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.Компенсации за газНапомним, ранее был утвержден и вступил в силу закон о компенсации потребителям за природный газ.Первый документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров – компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года.Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леев.Компенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.

https://ru.sputnik.md/20211027/es-moldova-60-millionov-evro-45953757.html

https://ru.sputnik.md/20211206/parlament-moldovy-prinyal-vtorom-chtenii-gosbyudzhet-2022-46996690.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, помощь, кишинев, грант, молдова