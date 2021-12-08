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Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ
Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ
Политический эксперт рассказал, использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ.
2021-12-08T20:28+0200
2021-12-08T20:45+0200
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СНГ основано главами России, Белоруссии и Украины путем подписания в декабре 1991 года в резиденции Вискулях (в Беловежской пуще) "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств". В документе, состоявшем из Преамбулы и 14 статей, констатировалось, что СССР прекращал свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако, основываясь на исторической общности народов, связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к демократическому правовому государству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, стороны договорились в окончательном варианте об образовании СНГ. Встреча глав государств СНГ&gt;&gt;&gt;Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в этой организации? Каковы перспективы развития отношений республики с ЕАЭС? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом Анатолием Дубровским.Он обратил внимание на "положительное выступление молдавского премьера Натальи Гаврилицы в рамках совета глав государств СНГ и на заседании глав правительств Содружества".Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ&gt;&gt;&gt;Впрочем, по мнению собеседника, Молдова не полностью воспользовались теми преимуществами, которые дает Содружество.
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Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ

20:28 08.12.2021 (обновлено: 20:45 08.12.2021)
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Алена Матвеева
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Как Молдове следует развивать отношения в составе СНГ, обсудили с политологом Анатолием Дубровским.
СНГ основано главами России, Белоруссии и Украины путем подписания в декабре 1991 года в резиденции Вискулях (в Беловежской пуще) "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств".
В документе, состоявшем из Преамбулы и 14 статей, констатировалось, что СССР прекращал свое существование как субъект международного права и геополитической реальности.
Однако, основываясь на исторической общности народов, связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к демократическому правовому государству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, стороны договорились в окончательном варианте об образовании СНГ.
Встреча глав государств СНГ>>>
Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в этой организации? Каковы перспективы развития отношений республики с ЕАЭС? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом Анатолием Дубровским.
"Нынешние власти в определенный момент пришли к осознанию того, что избирательная кампания закончилась, они находятся в реальности, и нужно исходить из этой реальности. Нынешняя власть поняла, что ситуация такова, что Молдова выйти из СНГ не может. Это не сулит ничего положительного для республики", – сказал Дубровский.
Он обратил внимание на "положительное выступление молдавского премьера Натальи Гаврилицы в рамках совета глав государств СНГ и на заседании глав правительств Содружества".
Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ>>>
Впрочем, по мнению собеседника, Молдова не полностью воспользовались теми преимуществами, которые дает Содружество.
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