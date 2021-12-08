https://ru.sputnik.md/20211208/moldova-preimuschestva-chlenstvo-sng-47070868.html
Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ
Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ
Политический эксперт рассказал, использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ.
2021-12-08T20:28+0200
2021-12-08T20:28+0200
2021-12-08T20:45+0200
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СНГ основано главами России, Белоруссии и Украины путем подписания в декабре 1991 года в резиденции Вискулях (в Беловежской пуще) "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств". В документе, состоявшем из Преамбулы и 14 статей, констатировалось, что СССР прекращал свое существование как субъект международного права и геополитической реальности. Однако, основываясь на исторической общности народов, связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к демократическому правовому государству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, стороны договорились в окончательном варианте об образовании СНГ. Встреча глав государств СНГ>>>Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в этой организации? Каковы перспективы развития отношений республики с ЕАЭС? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политологом Анатолием Дубровским.Он обратил внимание на "положительное выступление молдавского премьера Натальи Гаврилицы в рамках совета глав государств СНГ и на заседании глав правительств Содружества".Полное выступление Гаврилицы на заседании Совета глав правительств стран СНГ>>>Впрочем, по мнению собеседника, Молдова не полностью воспользовались теми преимуществами, которые дает Содружество.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в СНГ
20:28 08.12.2021 (обновлено: 20:45 08.12.2021)
Как Молдове следует развивать отношения в составе СНГ, обсудили с политологом Анатолием Дубровским.
СНГ основано главами России, Белоруссии и Украины путем подписания в декабре 1991 года в резиденции Вискулях (в Беловежской пуще) "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств".
В документе, состоявшем из Преамбулы и 14 статей, констатировалось, что СССР прекращал свое существование как субъект международного права и геополитической реальности.
Однако, основываясь на исторической общности народов, связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к демократическому правовому государству, намерение развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, стороны договорились в окончательном варианте об образовании СНГ.
Использует ли Молдова в полной мере преимущества от членства в этой организации? Каковы перспективы развития отношений республики с ЕАЭС? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с политологом Анатолием Дубровским.
"Нынешние власти в определенный момент пришли к осознанию того, что избирательная кампания закончилась, они находятся в реальности, и нужно исходить из этой реальности. Нынешняя власть поняла, что ситуация такова, что Молдова выйти из СНГ не может. Это не сулит ничего положительного для республики", – сказал Дубровский.
Он обратил внимание на "положительное выступление молдавского премьера Натальи Гаврилицы в рамках совета глав государств СНГ и на заседании глав правительств Содружества".
Впрочем, по мнению собеседника, Молдова не полностью воспользовались теми преимуществами, которые дает Содружество.