https://ru.sputnik.md/20211208/moldove-sozdadut-sovremennuyu-sistema-opovescheniya-47067686.html
В Молдове создадут современную систему оповещения и предупреждения населения
В Молдове создадут современную систему оповещения и предупреждения населения
Вместо устаревшей системы власти планируют создать новую, цифровую.
2021-12-08T21:10+0200
2021-12-08T21:10+0200
2021-12-08T21:10+0200
общество
в молдове
правительство
молдова
тревога
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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. В Молдове упразднят систему оповещения и передачи сообщений в случае опасности или чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение приняли члены кабинета министров. Вместо этой системы правительство планирует создать современную систему оповещений об опасности. Нынешняя система устарела и нуждается в замене: она датируется 80-ми годами прошлого века и была разработана для предупреждения общественности об опасности военных и авиаударов.В то же время техническое и организационное обслуживание системы предполагает высокие ежегодные расходы из госбюджета. Например, на текущий год сумма составляет около 635 тысяч леев. Из 800 установленных в стране сирен в настоящее время работают только 127.Министерство внутренних дел предлагает создать современную систему оповещения и предупреждения населения, обеспечивающую высокую степень безопасности и производительности. Сейчас ведомство находится в процессе поиска технических, административных и финансовых решений. Новая система также будет включать цифровые каналы связи, которые смогут оперативно и эффективно оповещать население.
https://ru.sputnik.md/20211203/sotni-pozharnykh-v-moldove-podnyali-po-trevoge-46908707.html
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Юлия Липовая
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в молдове, правительство, молдова, тревога
В Молдове создадут современную систему оповещения и предупреждения населения
Вместо устаревшей системы власти планируют создать новую, цифровую.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. В Молдове упразднят систему оповещения и передачи сообщений в случае опасности или чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение приняли члены кабинета министров.
Вместо этой системы правительство планирует создать современную систему оповещений об опасности.
Нынешняя система устарела и нуждается в замене: она датируется 80-ми годами прошлого века и была разработана для предупреждения общественности об опасности военных и авиаударов.
В то же время техническое и организационное обслуживание системы предполагает высокие ежегодные расходы из госбюджета.
Например, на текущий год сумма составляет около 635 тысяч леев. Из 800 установленных в стране сирен в настоящее время работают только 127.
Министерство внутренних дел предлагает создать современную систему оповещения и предупреждения населения, обеспечивающую высокую степень безопасности и производительности.
Сейчас ведомство находится в процессе поиска технических, административных и финансовых решений. Новая система также будет включать цифровые каналы связи, которые смогут оперативно и эффективно оповещать население.