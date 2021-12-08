https://ru.sputnik.md/20211208/moldove-sozdadut-sovremennuyu-sistema-opovescheniya-47067686.html

В Молдове создадут современную систему оповещения и предупреждения населения

В Молдове создадут современную систему оповещения и предупреждения населения

Вместо устаревшей системы власти планируют создать новую, цифровую.

2021-12-08T21:10+0200

2021-12-08T21:10+0200

2021-12-08T21:10+0200

общество

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молдова

тревога

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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. В Молдове упразднят систему оповещения и передачи сообщений в случае опасности или чрезвычайных ситуаций. Соответствующее решение приняли члены кабинета министров. Вместо этой системы правительство планирует создать современную систему оповещений об опасности. Нынешняя система устарела и нуждается в замене: она датируется 80-ми годами прошлого века и была разработана для предупреждения общественности об опасности военных и авиаударов.В то же время техническое и организационное обслуживание системы предполагает высокие ежегодные расходы из госбюджета. Например, на текущий год сумма составляет около 635 тысяч леев. Из 800 установленных в стране сирен в настоящее время работают только 127.Министерство внутренних дел предлагает создать современную систему оповещения и предупреждения населения, обеспечивающую высокую степень безопасности и производительности. Сейчас ведомство находится в процессе поиска технических, административных и финансовых решений. Новая система также будет включать цифровые каналы связи, которые смогут оперативно и эффективно оповещать население.

https://ru.sputnik.md/20211203/sotni-pozharnykh-v-moldove-podnyali-po-trevoge-46908707.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, правительство, молдова, тревога