https://ru.sputnik.md/20211208/moldove-vveli-moratoriy-na-polgoda-na-stroitelstvo-azs-47069747.html

В Молдове на полгода ввели мораторий на строительство АЗС

В Молдове на полгода ввели мораторий на строительство АЗС

Правительство для регулирования рынка нефтепродуктов решило ввести некоторые ограничения.

2021-12-08T22:15+0200

2021-12-08T22:15+0200

2021-12-08T22:15+0200

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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Кабинет министров дал положительную оценку законопроекту, который предусматривает внесение изменений в ряд нормативных актов, касающихся деятельности операторов рынка нефтепродуктов. Документ направлен на создание благоприятного климата для развития свободной конкуренции и эффективности в этом секторе.Проект в основном касается установления моратория на выдачу разрешений на строительство АЗС, на которых продаются нефтепродукты и сжиженный газ.Согласно документу, будет отменен фиксированный лицензионный сбор, который сейчас составляет 260 тысяч леев за импорт, и применен общий лицензионный сбор в размере 3 250 леев. Эта мера принята после констатации неравномерного применения лицензионных сборов на импорт и оптовую продажу бензина и дизельного топлива, а также на импорт и оптовую продажу сжиженного газа.В то же время предлагается ввести сбор в составе акцизов на импорт нефтепродуктов в размере десяти леев за тонну. Данное изменение также обеспечит равенство всех участников рынка по отношению к государству, которое лицензирует ведение этой предпринимательской деятельности.Более того, чтобы исключить появление посредников на рынке и снизить риск контрабанды, предлагается запретить оптовую перепродажу нефтепродуктов.Этим же проектом предусмотрено увеличение размера наказаний, поскольку содержащиеся сейчас в Кодексе о правонарушениях санкции не адаптированы к реалиям рынка нефтепродуктов.Согласно проекту, предусмотренные Кодексом о правонарушениях наказания за нарушение законодательства о рынке нефтепродуктов будут увеличены примерно в 10 раз. Так, если за нарушение правил хранения нефтепродуктов на юридическое лицо может быть наложен штраф от 4 500 леев до 6 тысяч леев, то поправки предлагают размер штрафов от 45 тысяч леев до 60 тысяч леев.

https://ru.sputnik.md/20211208/padenie-tsen-na-toplivo-benzin-zatormozilos-47051090.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, цены на нефтепродукты, азс