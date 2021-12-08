https://ru.sputnik.md/20211208/narod-moldova-zima-46892499.html
Муравский: назад в 90-е – до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима
Муравский: назад в 90-е – до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима
Повышение тарифов на газ и тепло сильно ударит по достатку большинства граждан и приведут к формированию задолженностей по оплате коммунальных услуг
2021-12-08T09:00+0200
2021-12-08T09:00+0200
2021-12-08T09:00+0200
радио
молдова
рост цен
тарифы
население
отопление
бедность
зима
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Муравский: назад в 90-е - до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима
Муравский: назад в 90-е - до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима
Повышение тарифов на газ и теплоэнергию, а также прогнозируемый рост цены на электричество сильно ударят по достатку большинства молдавских граждан и приведут к формированию колоссальных задолженностей по оплате коммунальных услуг. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский.По мнению Муравского, проблемы накопления задолженностей возникнут не только у граждан, но и у предприятия Termoelectrica, которое будет недополучать деньги от потребителей и накапливать долги по текущему потреблению "голубого топлива" перед ПАО "Газпром". Не говоря уже о колоссальных исторических долгах этого предприятия перед российским концерном. "Когда в "Газпроме" увидели, что АО "Молдовагаз" прибегло к погашению текущих объемов потребления газа через заимствование из бюджета, для них это еще раз подтвердило тот факт, что предприятие самостоятельно не способно расплачиваться по счетам вовремя", – добавил экс-вице-премьер.Собеседник уверен, что компенсации за природный газ и отопление, которые правительство предусмотрело для бытовых потребителей, вряд ли помогут большинству населения страны, поскольку цены вырастут значительно.Еще более сложная ситуация, по словам Муравского, ждет предпринимателей и предприятия производства в республике, для которых кабмин вообще не предусмотрел никакой помощи, что отразится на значительном росте цен на продукты питания.
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Андрей Петрик
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
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молдова, рост цен, тарифы, население, отопление, бедность, зима, аудио
Муравский: назад в 90-е – до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима
Бывший вице-премьер рассказал, как рост тарифов на энергоносители отразится на благосостоянии граждан и на ценах на продукты первой необходимости.
Повышение тарифов на газ и теплоэнергию, а также прогнозируемый рост цены на электричество сильно ударят по достатку большинства молдавских граждан и приведут к формированию колоссальных задолженностей по оплате коммунальных услуг. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
заявил экс-вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский.
"Эта зима создаст большие проблемы неплатежей от населения, особенно в теплоэнергетическом комплексе в Кишиневе и в Бельцах. В сельской местности, скорее всего, люди перейдут на отопление дровами, иногда углем. Мы вернемся в 90-е, когда происходили массовые вырубки лесопосадок", – сказал собеседник.
По мнению Муравского, проблемы накопления задолженностей возникнут не только у граждан, но и у предприятия Termoelectrica, которое будет недополучать деньги от потребителей и накапливать долги по текущему потреблению "голубого топлива" перед ПАО "Газпром". Не говоря уже о колоссальных исторических долгах этого предприятия перед российским концерном.
"Когда в "Газпроме" увидели, что АО "Молдовагаз" прибегло к погашению текущих объемов потребления газа через заимствование из бюджета, для них это еще раз подтвердило тот факт, что предприятие самостоятельно не способно расплачиваться по счетам вовремя", – добавил экс-вице-премьер.
Собеседник уверен, что компенсации за природный газ и отопление, которые правительство предусмотрело для бытовых потребителей, вряд ли помогут большинству населения страны, поскольку цены вырастут значительно.
Еще более сложная ситуация, по словам Муравского, ждет предпринимателей и предприятия производства в республике, для которых кабмин вообще не предусмотрел никакой помощи, что отразится на значительном росте цен на продукты питания.