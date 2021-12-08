https://ru.sputnik.md/20211208/narod-moldova-zima-46892499.html

Муравский: назад в 90-е – до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима

Муравский: назад в 90-е – до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима

Повышение тарифов на газ и тепло сильно ударит по достатку большинства граждан и приведут к формированию задолженностей по оплате коммунальных услуг

2021-12-08T09:00+0200

2021-12-08T09:00+0200

2021-12-08T09:00+0200

радио

молдова

рост цен

тарифы

население

отопление

бедность

зима

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/02/46893118_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_924e673e8745bfe3c503833acf8d3636.jpg

Муравский: назад в 90-е - до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима Муравский: назад в 90-е - до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима

Повышение тарифов на газ и теплоэнергию, а также прогнозируемый рост цены на электричество сильно ударят по достатку большинства молдавских граждан и приведут к формированию колоссальных задолженностей по оплате коммунальных услуг. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский.По мнению Муравского, проблемы накопления задолженностей возникнут не только у граждан, но и у предприятия Termoelectrica, которое будет недополучать деньги от потребителей и накапливать долги по текущему потреблению "голубого топлива" перед ПАО "Газпром". Не говоря уже о колоссальных исторических долгах этого предприятия перед российским концерном. "Когда в "Газпроме" увидели, что АО "Молдовагаз" прибегло к погашению текущих объемов потребления газа через заимствование из бюджета, для них это еще раз подтвердило тот факт, что предприятие самостоятельно не способно расплачиваться по счетам вовремя", – добавил экс-вице-премьер.Собеседник уверен, что компенсации за природный газ и отопление, которые правительство предусмотрело для бытовых потребителей, вряд ли помогут большинству населения страны, поскольку цены вырастут значительно.Еще более сложная ситуация, по словам Муравского, ждет предпринимателей и предприятия производства в республике, для которых кабмин вообще не предусмотрел никакой помощи, что отразится на значительном росте цен на продукты питания.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, рост цен, тарифы, население, отопление, бедность, зима, аудио