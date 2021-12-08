https://ru.sputnik.md/20211208/naznacheniya-pravitelstve-kto-poluchil-novye-dolzhnosti-47060386.html
Назначения в правительстве: кто получил новые должности
Назначения в правительстве: кто получил новые должности
Новые генеральные секретари в нескольких министерствах были назначены на очередном заседании кабинета министров.
2021-12-08T15:51+0200
2021-12-08T15:51+0200
2021-12-08T15:51+0200
общество
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правительство
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Кабинет министров утвердил несколько новых назначений на заседании в среду. Так, новый госсекретарь назначен в Министерство инфраструктуры и регионального развития. Им стала Лилия Дабижа. Как известно, она имеет большой опыт в данной сфере и ранее работала в нескольких международных организациях. Госсекретарем Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности стал Анатолие Фалэ. Он также обладает большим опытом и является экспертом в области сельского хозяйства. Сергей Диакона занял должность генерального секретаря Министерства внутренних дел. Ранее он был госсекретарем МВД.
https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html
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Юлия Липовая
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Юлия Липовая
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в молдове, правительство, молдова, кадры, назначения
Назначения в правительстве: кто получил новые должности
Новые генеральные секретари в нескольких министерствах были назначены на очередном заседании кабинета министров.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Кабинет министров утвердил несколько новых назначений на заседании в среду.
Так, новый госсекретарь назначен в Министерство инфраструктуры и регионального развития. Им стала Лилия Дабижа. Как известно, она имеет большой опыт в данной сфере и ранее работала в нескольких международных организациях.
Госсекретарем Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности стал Анатолие Фалэ. Он также обладает большим опытом и является экспертом в области сельского хозяйства.
Сергей Диакона занял должность генерального секретаря Министерства внутренних дел. Ранее он был госсекретарем МВД.