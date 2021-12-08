https://ru.sputnik.md/20211208/naznacheniya-pravitelstve-kto-poluchil-novye-dolzhnosti-47060386.html

Назначения в правительстве: кто получил новые должности

Назначения в правительстве: кто получил новые должности

Новые генеральные секретари в нескольких министерствах были назначены на очередном заседании кабинета министров.

2021-12-08T15:51+0200

2021-12-08T15:51+0200

2021-12-08T15:51+0200

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Кабинет министров утвердил несколько новых назначений на заседании в среду. Так, новый госсекретарь назначен в Министерство инфраструктуры и регионального развития. Им стала Лилия Дабижа. Как известно, она имеет большой опыт в данной сфере и ранее работала в нескольких международных организациях. Госсекретарем Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности стал Анатолие Фалэ. Он также обладает большим опытом и является экспертом в области сельского хозяйства. Сергей Диакона занял должность генерального секретаря Министерства внутренних дел. Ранее он был госсекретарем МВД.

https://ru.sputnik.md/20211111/otstavki-pravitelstvo-novye-kadry-46337710.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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