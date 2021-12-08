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Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ
12:09 08.12.2021 (обновлено: 13:06 08.12.2021)
© AFP 2021 / HANNIBAL HANSCHKEOlaf Scholz
© AFP 2021 / HANNIBAL HANSCHKE
Бундестаг Германии тайным голосованием выбрал нового канцлера.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге в среду, сообщает РИА Новости.
Для победы в нынешнем составе бундестага Шольцу нужно было заручиться поддержкой минимум 369 депутатов из 736. Известно, что он получил 395 голосов.
Как сообщила собравшимся президент бундестага ФРГ Бербель Бас, в голосовании участвовали 707 депутатов, недействительными признаны три бюллетеня. Против кандидатуры Шольца высказались 303 человека, шесть воздержались. Согласно процедуре, Бас обратилась к Шольцу с вопросом, принимает ли он результаты данного голосования, на что кандидат ответил утвердительно.
Далее, согласно процедуре назначения канцлера, Шольц должен получить официальное назначение у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, затем он принесет присягу.
Как сообщила собравшимся президент бундестага ФРГ Бербель Бас, в голосовании участвовали 707 депутатов, недействительными признаны три бюллетеня. Против кандидатуры Шольца высказались 303 человека, шесть воздержались. Согласно процедуре, Бас обратилась к Шольцу с вопросом, принимает ли он результаты данного голосования, на что кандидат ответил утвердительно.
Далее, согласно процедуре назначения канцлера, Шольц должен получить официальное назначение у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, затем он принесет присягу.
После этого новый канцлер официально приступит к обязанностям, представит президенту кандидатуры министров своего кабинета.
Уже в среду вечером пройдет первое заседание нового правительства ФРГ.
Биография Олафа Шольца
Олаф Шольц (Olaf Scholz) родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке.
Учился в Гамбургском университете, где в 1985 году получил диплом юриста.
В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1982-1988 годах являлся заместителем председателя молодежной организации СДПГ – Союз молодых социалистов "Юзос" (Jusos), в 1987-1989 годах был вице-президентом Международного союза молодых социалистов (International Union of Socialists Youth).
В 1998-2001 годах был депутатом бундестага Германии.
С мая по октябрь 2001 года являлся министром внутренних дел города Гамбурга.
В 2002-2011 годах – депутат бундестага. В 2005-2007 годах был первым парламентским руководителем фракции СДПГ в бундестаге. В то же время в 2002-2004 годах был генеральным секретарем СДПГ.
В 2007-2009 годах занимал пост федерального министра труда и социальных дел Германии.
В 2009-2011 годах был заместителем председателя фракции СДПГ в бундестаге. В 2009-2018 годах являлся заместителем председателя СДПГ.
В 2011-2018 годах Олаф Шольц занимал пост мэра города Гамбурга.
С февраля по апрель 2018 года Шольц исполнял обязанности председателя СДПГ, с марта 2018 по декабрь 2019 года был заместителем председателя партии.
В марте 2018 года Шольц был назначен министром финансов и вице-канцлером Германии.
В августе 2020 года социал-демократы приняли решение об утверждении Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на выборах в сентябре 2021 года.
Шольц женат. Его супруга Бритта Эрнст, экономист по образованию, тоже является политиком, членом СДПГ. В 2014-2017 годах была министром по вопросам школьного и профессионального образования в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн. С 2017 года Эрнст занимает пост министра образования, молодежи и спорта земли Бранденбург.
Учился в Гамбургском университете, где в 1985 году получил диплом юриста.
В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1982-1988 годах являлся заместителем председателя молодежной организации СДПГ – Союз молодых социалистов "Юзос" (Jusos), в 1987-1989 годах был вице-президентом Международного союза молодых социалистов (International Union of Socialists Youth).
В 1998-2001 годах был депутатом бундестага Германии.
С мая по октябрь 2001 года являлся министром внутренних дел города Гамбурга.
В 2002-2011 годах – депутат бундестага. В 2005-2007 годах был первым парламентским руководителем фракции СДПГ в бундестаге. В то же время в 2002-2004 годах был генеральным секретарем СДПГ.
В 2007-2009 годах занимал пост федерального министра труда и социальных дел Германии.
В 2009-2011 годах был заместителем председателя фракции СДПГ в бундестаге. В 2009-2018 годах являлся заместителем председателя СДПГ.
В 2011-2018 годах Олаф Шольц занимал пост мэра города Гамбурга.
С февраля по апрель 2018 года Шольц исполнял обязанности председателя СДПГ, с марта 2018 по декабрь 2019 года был заместителем председателя партии.
В марте 2018 года Шольц был назначен министром финансов и вице-канцлером Германии.
В августе 2020 года социал-демократы приняли решение об утверждении Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на выборах в сентябре 2021 года.
Шольц женат. Его супруга Бритта Эрнст, экономист по образованию, тоже является политиком, членом СДПГ. В 2014-2017 годах была министром по вопросам школьного и профессионального образования в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн. С 2017 года Эрнст занимает пост министра образования, молодежи и спорта земли Бранденбург.