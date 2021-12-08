https://ru.sputnik.md/20211208/padenie-tsen-na-toplivo-benzin-zatormozilos-47051090.html

Падение цен на топливо и бензин затормозилось: НАРЭ публикует цены

Падение цен на топливо и бензин затормозилось: НАРЭ публикует цены

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 9 декабря.

2021-12-08T12:20+0200

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 9 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на шесть банов, цена опустится до 20,11 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на семь банов – до 17,21 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

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2021

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