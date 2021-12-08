Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211208/padenie-tsen-na-toplivo-benzin-zatormozilos-47051090.html
Падение цен на топливо и бензин затормозилось: НАРЭ публикует цены
Падение цен на топливо и бензин затормозилось: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 9 декабря.
2021-12-08T12:20+0200
2021-12-08T12:20+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44955399_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_03d0cda9bbeaa5c0986f31ad8990a7fa.jpg
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 9 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на шесть банов, цена опустится до 20,11 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на семь банов – до 17,21 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44955399_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_d9b65c45a5e6cf9775fe4d9ffe26c737.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Падение цен на топливо и бензин затормозилось: НАРЭ публикует цены

12:20 08.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausАвтозаправка
Автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 9 декабря.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 9 декабря.
Так, 95-й бензин подешевеет на шесть банов, цена опустится до 20,11 лея за литр.
Цена на дизтопливо снизится на семь банов – до 17,21 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:19Бывший полицейский задержан по делу о коррупции в Трушенах
12:49ВОЗ опубликовала новые данные о распространении нового штамма коронавируса
12:20Падение цен на топливо и бензин затормозилось: НАРЭ публикует цены
12:09Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ
11:37ВСП не смог назначить нового члена в комиссию по оценке работы Стояногло
11:07Футбольный подвиг "интернациональных мужиков" Вернидуба
10:38Скрипачка Конунова просит подписать петицию для возвращения ее инструмента
10:14Где в Кишиневе 8 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:47В Национальном антикоррупционном центре проходят обыски
09:41Истоки и смысл главной геополитической катастрофы ХХ века
09:12Мир за сутки: последний день канцлера, фото "омикрона" и ситуация с COVID
09:00Муравский: назад в 90-е – до чего доведет народ Молдовы нынешняя зима
08:30Что ждет Партию "Шор"
08:00Цэрану: кто из диаспоры все-таки может вернуться в Молдову
07:30Где находятся елочные ярмарки в Кишиневе
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег
01:06Главный тренер "Шахтера" Де Дзерби: мы заслужили победить 5:0
00:51Вернидуб - об игре "Шерифа" в первом тайме: это был антифутбол
00:20Красносельский: ждем яркую футбольную весну в Лиге Европы
00:01Погодные рекорды Молдовы 8 декабря