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https://ru.sputnik.md/20211208/partiyu-shor-lishili-gosfinansirovaniya-na-god-47055991.html
Партию "Шор" лишили госфинансирования на год
Партию "Шор" лишили госфинансирования на год
За нарушения в предвыборной кампании политическое формирование получило санкции.
2021-12-08T15:13+0200
2021-12-08T15:32+0200
общество
в молдове
молдова
бельцы
местные выборы
центральная избирательная комиссия
марина таубер
партия шора
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Партия "Шор" не будет получать финансирование от государства в течение года, начиная с 1 января 2022 года. Решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) шестью голосами "за".Также партии вынесли предупреждение за недекларирование расходов во время протеста 3 декабря у здания суда Бельц. Речь идет о сумме в 21 665 леев. Как отметили члены ЦИК в ходе заседания, на эти деньги были наняты творческие коллективы, которые выступали на концертах. Кроме того, ЦИК заявил, что во время акции протеста у Бельцкого суда "группа сторонников партии раздавала протестующим пакеты с продуктами". ЦИК также сообщил, что отреагировал на жалобу Николая Григоришина, который сообщил, что сторонники Таубер агитировали 4 декабря, хотя в день выборов и за день до выборов это запрещено. Кроме того, Григоришин потребовал, чтобы Таубер наказали за финансовые нарушения. В итоге Партии "Шор" будет отказано в финансировании из бюджета на весь 2022 год.Выборы в БельцахМарина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.Во второй половине 5 декабря стало известно, что апелляция Таубер отклонена, однако полного решения по существу еще нет.Второй тур выборов в Бельцах, кто кандидатыВ понедельник, 6 декабря, ЦИК установила дату проведения второго тура досрочных выборов мэра в Бельцах на 19 декабря.Кандидаты, прошедшие во второй тур, - Николай Григоришин и Борис Маркоч.В тот же день в PAS заявили о снятии своего кандидата "во избежание спекуляций".
https://ru.sputnik.md/20211206/tauber-obzhalovala-reshenie-tsik-priostanovlenii-vtorogo-tura-vyborov-beltsakh-47001199.html
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в молдове, молдова, бельцы, местные выборы, центральная избирательная комиссия, марина таубер, партия шора

Партию "Шор" лишили госфинансирования на год

15:13 08.12.2021 (обновлено: 15:32 08.12.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы 21 октября 2021
Заседание парламента Молдовы 21 октября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
За нарушения в предвыборной кампании политическое формирование получило санкции.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Партия "Шор" не будет получать финансирование от государства в течение года, начиная с 1 января 2022 года.
Решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) шестью голосами "за".
Также партии вынесли предупреждение за недекларирование расходов во время протеста 3 декабря у здания суда Бельц. Речь идет о сумме в 21 665 леев.
Как отметили члены ЦИК в ходе заседания, на эти деньги были наняты творческие коллективы, которые выступали на концертах.
Кроме того, ЦИК заявил, что во время акции протеста у Бельцкого суда "группа сторонников партии раздавала протестующим пакеты с продуктами".
ЦИК также сообщил, что отреагировал на жалобу Николая Григоришина, который сообщил, что сторонники Таубер агитировали 4 декабря, хотя в день выборов и за день до выборов это запрещено.
Кроме того, Григоришин потребовал, чтобы Таубер наказали за финансовые нарушения.
В итоге Партии "Шор" будет отказано в финансировании из бюджета на весь 2022 год.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 06.12.2021
Общество
Таубер обжаловала решение ЦИК о приостановлении второго тура выборов в Бельцах
6 декабря, 17:45

Выборы в Бельцах

Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.
За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).
Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал 14,08% (4679 голосов). Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов).

Исключение Таубер из предвыборной гонки

Центральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.
Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.
Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.
Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.
Во второй половине 5 декабря стало известно, что апелляция Таубер отклонена, однако полного решения по существу еще нет.

Второй тур выборов в Бельцах, кто кандидаты

В понедельник, 6 декабря, ЦИК установила дату проведения второго тура досрочных выборов мэра в Бельцах на 19 декабря.
Кандидаты, прошедшие во второй тур, - Николай Григоришин и Борис Маркоч.
В тот же день в PAS заявили о снятии своего кандидата "во избежание спекуляций".
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