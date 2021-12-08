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Почему альтернативы СНГ для Молдовы по-прежнему нет
19:15 08.12.2021 (обновлено: 19:22 08.12.2021)
© Sputnik / Ю. Иванов/
Содружество независимых государств отмечает 30-летний юбилей, Молдова остается его частью.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Восьмого декабря исполнилось три десятка лет с момента, когда в истории СССР была поставлена точка – в этот декабрьский день 1991 года главы Российской Федерации, Украины и Белоруссии подписали "Беловежское соглашение" о создании Союза независимых государств.
Президент российского Центра анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко вспоминает, что в первые дни участники СНГ диаметрально противоположным образом оценивали перспективы Содружества. Его называли и интеграционным механизмом, и механизмом цивилизованного развода.
"Напомню, что к тому времени уже провозгласили независимость Прибалтика, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина. Причем, если процессы в Минске и Киеве были обратимы политическими методами, то Прибалтику можно было удержать только силой оружия, в Молдавии уже несколько лет разгорался Приднестровский конфликт, перераставший в войну", – пишет Ищенко.
Впрочем, отмечает эксперт, с рубежа 1992-1993 годов проблемы пошли на спад, новые государства стали окончательно оформляться в отдельные управленческие структуры, похоронив политические интеграционные проекты, а экономическая интеграция ограничилась попыткой сохранения особо важных для постсоветских экономик хозяйственных связей.
Молдова лишь в апреле 1994 года, последней из постсоветских стран ратифицировала соглашение о создании СНГ, пребывая до этого момента в статусе ассоциированного члена.
"Содружество возникло на костях умершего СССР, и многие считают, что именно СНГ погубило Советский союз, но это не так, – говорит в интервью Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. – Страна начала медленно умирать еще в 70-х годах, а в период 87-89 годов ее добили целенаправленно и окончательно. Для меня и моих коллег-экономистов это очевидно".
Ионицэ утверждает, что, по крайней мере для Молдовы, в первые годы своего существования СНГ стал "амортизационным проектом" – позволив избежать катастрофического разрыва традиционных хозяйственных связей.
Но уже к концу десятилетия, говорит экономист, в отношениях Молдовы и Содружества образовалась первая точка бифуркации. Дефолт в России (на которую республика была в тот момент завязана в значительной мере) 98 года потянул за собой обвал национальной валюты и падение уровня жизни в Молдове.
"А уже в 2006 тогдашний президент Воронин всерьез задумался о сближении с Евросоюзом. Могу это утверждать ответственно, поскольку в числе нескольких экономических экспертов был приглашен в парламент для разработки изменений в ряд молдавских законов. В характере этих изменений отчетливо виделся разворот в сторону Европы. Тогда же, как вы помните, заметно испортились российско-молдавские экономические отношения", – напоминает Ионицэ.
Наконец, подписание Молдовой в 2014 году Соглашения об ассоциации с ЕС закономерно повлекло трехкратный обвал молдавского экспорта в Российскую Федерацию.
"На сегодняшний день, если говорить без эмоций, лишь сухими цифрами, Молдова уже экономически в большей степени завязана не на СНГ, а на Евросоюз. Более того, самые тесные экономические связи республики в рамках СНГ сейчас с Украиной. И связи эти, к сожалению, сокращаются как в целом в Содружестве, так и с Российской Федерацией, с которой сотрудничество идет в основном в сфере импорта энергоресурсов", – отмечает экономист.
Впрочем, относительно заявленного укрепления экономических связей Молдовы и Европейского союза с Ионицэ готов заочно поспорить доктор экономики Михаил Пойсик:
"Говорят, что молдавский экспорт в ЕС растет. Но очень важно понимать, что половина экспортируемой продукции произведена из давальческого сырья, а две трети другой половины представляют собой примитивное сырье – фуражную пшеницу, кукурузу, подсолнечник, орехи".
Пойсик напоминает, что в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Молдова обнулила квоты на 90% наименований товарных групп, получив взамен куда более жесткие ("мизерные", утверждает экономист) квоты. Плюс разные нетарифные барьеры – регулярно меняющиеся нормы сертификации продукции, стандарты качества.
"А что же наукоемкая продукция и продукция с высокой добавленной стоимостью? Молдова все еще в состоянии ее производить, хоть уже и далеко не в объемах 30-летней давности. И рынок для такой продукции сейчас лишь один – СНГ, и в первую очередь - Россия", – убежден Пойсик.
Россия, по его мнению, - это потенциально также источник крупных инвестиций в молдавскую экономику.
Другое дело, что в данный момент Молдова занимает предпоследнее место среди стран ближнего зарубежья, куда инвестируют российские бизнесмены. Такие данные представлены в докладе "Мониторинг взаимных инвестиций" Евразийского банка развития.
Так, в 2020 году из России в Молдову пришли 0,472 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это самый плохой показатель среди стран СНГ, если не считать Туркменистан, куда российские бизнесмены почти не вкладывают средств.
"Российский бизнес готов не только вкладывать средства в производство на территории Молдовы, но и обучать наших молодых специалистов. Но только он должен иметь гарантии, что его в итоге не обдерут, как липку", – говорит Пойсик.
И здесь, с его точки зрения кроется главная проблема современной Молдовы. Эксперт отмечает, что в 2008/2009 учебном году в молдавских вузах обучались почти 115 тысяч человек. В 2020/2021 – уже только 59 тысяч. Финансирование науки в республике составляет 0,23% от ВВП, в то время, как, например, в Израиле и Южной Корее – 4,6%, в Швеции – 3,3%, в Германии – 3,1%.
"Колонии не нужны ученые и просто образованные люди. Наукоемкое производство в Молдове совершенно не нужно и Западу, не заинтересованному в создании собственными руками лишних конкурентов. А вот на рынках СНГ, Российской Федерации такая продукция и, соответственно, такие специалисты - необходимы. И в этом смысле для Молдовы альтернативы СНГ по-прежнему нет. Если, конечно, мы действительно хотим остановить деградацию и депопуляцию страны", – считает эксперт.
Отметим, что в последние месяцы (особенно на фоне энергетического кризиса) свою заинтересованность в экономическом взаимодействии на пространстве СНГ начала транслировать и действующая, демонстративно проевропейская молдавская власть.
"У нас есть экспортеры сельхозпродукции. Есть десятки тысяч людей, чье благосостояние зависит от торговых соглашений в рамках СНГ", – исчерпывающе обрисовал на днях картину глава молдавского внешнеполитического ведомства Нику Попеску.
В ноябре глава МИДЕИ провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда молдавский министр также говорил о важности участия республики в СНГ и призвал вернуться к режиму свободной торговли в рамках организации.
А несколько ранее участвовавшая в саммите глав СНГ премьер Наталья Гаврилица назвала СНГ "важным форумом", поскольку он продвигает для Молдовы "возможности для взаимовыгодного и эффективного торгово-экономического сотрудничества".
Впрочем, не преминула Гаврилица и посетовать на "торговые барьеры" для Молдовы в рамках зоны свободной торговли СНГ. Насколько молдавское руководства готово прилагать усилия для преодоления этих барьеров – вопрос все еще открыт.