https://ru.sputnik.md/20211208/pochemu-alternativy-sng-dlya-moldovy-po-prezhnemu-net-47069891.html

Почему альтернативы СНГ для Молдовы по-прежнему нет

Почему альтернативы СНГ для Молдовы по-прежнему нет

Содружество независимых государств отмечает 30-летний юбилей, РМ остается ее частью.

2021-12-08T19:15+0200

2021-12-08T19:15+0200

2021-12-08T19:22+0200

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Восьмого декабря исполнилось три десятка лет с момента, когда в истории СССР была поставлена точка – в этот декабрьский день 1991 года главы Российской Федерации, Украины и Белоруссии подписали "Беловежское соглашение" о создании Союза независимых государств.Президент российского Центра анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко вспоминает, что в первые дни участники СНГ диаметрально противоположным образом оценивали перспективы Содружества. Его называли и интеграционным механизмом, и механизмом цивилизованного развода.Впрочем, отмечает эксперт, с рубежа 1992-1993 годов проблемы пошли на спад, новые государства стали окончательно оформляться в отдельные управленческие структуры, похоронив политические интеграционные проекты, а экономическая интеграция ограничилась попыткой сохранения особо важных для постсоветских экономик хозяйственных связей.Молдова лишь в апреле 1994 года, последней из постсоветских стран ратифицировала соглашение о создании СНГ, пребывая до этого момента в статусе ассоциированного члена.Ионицэ утверждает, что, по крайней мере для Молдовы, в первые годы своего существования СНГ стал "амортизационным проектом" – позволив избежать катастрофического разрыва традиционных хозяйственных связей.Но уже к концу десятилетия, говорит экономист, в отношениях Молдовы и Содружества образовалась первая точка бифуркации. Дефолт в России (на которую республика была в тот момент завязана в значительной мере) 98 года потянул за собой обвал национальной валюты и падение уровня жизни в Молдове."А уже в 2006 тогдашний президент Воронин всерьез задумался о сближении с Евросоюзом. Могу это утверждать ответственно, поскольку в числе нескольких экономических экспертов был приглашен в парламент для разработки изменений в ряд молдавских законов. В характере этих изменений отчетливо виделся разворот в сторону Европы. Тогда же, как вы помните, заметно испортились российско-молдавские экономические отношения", – напоминает Ионицэ.Наконец, подписание Молдовой в 2014 году Соглашения об ассоциации с ЕС закономерно повлекло трехкратный обвал молдавского экспорта в Российскую Федерацию.Впрочем, относительно заявленного укрепления экономических связей Молдовы и Европейского союза с Ионицэ готов заочно поспорить доктор экономики Михаил Пойсик:"Говорят, что молдавский экспорт в ЕС растет. Но очень важно понимать, что половина экспортируемой продукции произведена из давальческого сырья, а две трети другой половины представляют собой примитивное сырье – фуражную пшеницу, кукурузу, подсолнечник, орехи".Пойсик напоминает, что в результате подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Молдова обнулила квоты на 90% наименований товарных групп, получив взамен куда более жесткие ("мизерные", утверждает экономист) квоты. Плюс разные нетарифные барьеры – регулярно меняющиеся нормы сертификации продукции, стандарты качества.Россия, по его мнению, - это потенциально также источник крупных инвестиций в молдавскую экономику.Другое дело, что в данный момент Молдова занимает предпоследнее место среди стран ближнего зарубежья, куда инвестируют российские бизнесмены. Такие данные представлены в докладе "Мониторинг взаимных инвестиций" Евразийского банка развития.Так, в 2020 году из России в Молдову пришли 0,472 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это самый плохой показатель среди стран СНГ, если не считать Туркменистан, куда российские бизнесмены почти не вкладывают средств.И здесь, с его точки зрения кроется главная проблема современной Молдовы. Эксперт отмечает, что в 2008/2009 учебном году в молдавских вузах обучались почти 115 тысяч человек. В 2020/2021 – уже только 59 тысяч. Финансирование науки в республике составляет 0,23% от ВВП, в то время, как, например, в Израиле и Южной Корее – 4,6%, в Швеции – 3,3%, в Германии – 3,1%."Колонии не нужны ученые и просто образованные люди. Наукоемкое производство в Молдове совершенно не нужно и Западу, не заинтересованному в создании собственными руками лишних конкурентов. А вот на рынках СНГ, Российской Федерации такая продукция и, соответственно, такие специалисты - необходимы. И в этом смысле для Молдовы альтернативы СНГ по-прежнему нет. Если, конечно, мы действительно хотим остановить деградацию и депопуляцию страны", – считает эксперт.Отметим, что в последние месяцы (особенно на фоне энергетического кризиса) свою заинтересованность в экономическом взаимодействии на пространстве СНГ начала транслировать и действующая, демонстративно проевропейская молдавская власть."У нас есть экспортеры сельхозпродукции. Есть десятки тысяч людей, чье благосостояние зависит от торговых соглашений в рамках СНГ", – исчерпывающе обрисовал на днях картину глава молдавского внешнеполитического ведомства Нику Попеску.В ноябре глава МИДЕИ провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда молдавский министр также говорил о важности участия республики в СНГ и призвал вернуться к режиму свободной торговли в рамках организации.А несколько ранее участвовавшая в саммите глав СНГ премьер Наталья Гаврилица назвала СНГ "важным форумом", поскольку он продвигает для Молдовы "возможности для взаимовыгодного и эффективного торгово-экономического сотрудничества".Впрочем, не преминула Гаврилица и посетовать на "торговые барьеры" для Молдовы в рамках зоны свободной торговли СНГ. Насколько молдавское руководства готово прилагать усилия для преодоления этих барьеров – вопрос все еще открыт.

https://ru.sputnik.md/20211208/geopoliticheskaya-katastrofa-veka-47030196.html

https://ru.sputnik.md/20211126/lebedinskiy-moldova-mozhet-stat-mostom-mezhdu-rossiey-i-evrosoyuzom-46705739.html

https://ru.sputnik.md/20211207/popesku-preimuschestva-sng-47019784.html

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молдова, экономика, снг, в молдове