https://ru.sputnik.md/20211208/podrobnosti-strelby-v-moskovskom-mfts--zaderzhannyy-priznal-vinu-47067516.html

Подробности стрельбы в московском МФЦ – задержанный признал вину

Подробности стрельбы в московском МФЦ – задержанный признал вину

Подробности стрельбы в московском МФЦ – задержанный признал вину

2021-12-08T18:00+0200

2021-12-08T18:00+0200

2021-12-08T18:22+0200

полиция

вина

задержанный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1710/82/17108263_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d3963e25d6d395547cb5077bbc372d5.jpg

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, признал вину, передает РИА Новости.В ОНК пояснили, что конфликт был спровоцирован тем, что Глазов отказался надеть маску.Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, подозреваемый Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.В комиссии также сообщили, что Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

https://ru.sputnik.md/20211207/moskva-strelba-47024400.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

полиция, вина, задержанный