https://ru.sputnik.md/20211208/podrobnosti-strelby-v-moskovskom-mfts--zaderzhannyy-priznal-vinu-47067516.html
Подробности стрельбы в московском МФЦ – задержанный признал вину
Подробности стрельбы в московском МФЦ – задержанный признал вину
Подробности стрельбы в московском МФЦ – задержанный признал вину
2021-12-08T18:00+0200
2021-12-08T18:00+0200
2021-12-08T18:22+0200
полиция
вина
задержанный
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, признал вину, передает РИА Новости.В ОНК пояснили, что конфликт был спровоцирован тем, что Глазов отказался надеть маску.Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, подозреваемый Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.В комиссии также сообщили, что Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.
https://ru.sputnik.md/20211207/moskva-strelba-47024400.html
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полиция, вина, задержанный
Подробности стрельбы в московском МФЦ – задержанный признал вину
18:00 08.12.2021 (обновлено: 18:22 08.12.2021)
В результате трагедии погибли двое.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik.
Мужчина, открывший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, признал вину, передает РИА Новости
.
"Сергей Глазов сказал, что вину признает. Сообщил, что пришел в МФЦ получить паспорт", – сказали в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
В ОНК пояснили, что конфликт был спровоцирован тем, что Глазов отказался надеть маску.
Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, подозреваемый Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.
В комиссии также сообщили, что Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.