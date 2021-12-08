https://ru.sputnik.md/20211208/pogodnye-rekordy-moldovy-8-dekabrya-47038808.html

Погодные рекорды Молдовы 8 декабря

Погодные рекорды Молдовы 8 декабря

Какой была температура 8 декабря в Молдове в разные годы

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более сорока лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 8 декабря 1960 года столбик термометра упал до отметки в –14,7 градусов по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 30,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211201/glavnaia-elka-moldovy-46874011.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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