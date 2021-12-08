https://ru.sputnik.md/20211208/pogodnye-rekordy-moldovy-8-dekabrya-47038808.html
Погодные рекорды Молдовы 8 декабря
Погодные рекорды Молдовы 8 декабря
Какой была температура 8 декабря в Молдове в разные годы
2021-12-08T00:01+0200
2021-12-08T00:01+0200
2021-12-08T00:01+0200
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более сорока лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 8 декабря 1960 года столбик термометра упал до отметки в –14,7 градусов по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 30,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211201/glavnaia-elka-moldovy-46874011.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 8 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы седьмого декабря специалисты зафиксировали более сорока лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 8 декабря 1960 года столбик термометра упал до отметки в –14,7 градусов по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +15,7 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 30,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.