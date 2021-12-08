https://ru.sputnik.md/20211208/politsiya-presekla-nezakonnuyu-torgovlyu-avtozapchastyami-47053889.html
Полиция пресекла незаконную торговлю автозапчастями
Полиция пресекла незаконную торговлю автозапчастями
Изъяты детали для ремонта автомобилей на сумму около 100 тысяч леев.
2021-12-08T16:14+0200
2021-12-08T16:14+0200
2021-12-08T16:30+0200
общество
в молдове
полиция
незаконная торговля
автомобили
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Два месяца сотрудники Национального инспектората расследований следили за незаконной деятельностью двух мужчин, которые продавали новые и подержанные автозапчасти, ввезенные в страну, по регионам.Подозреваемые жители Кишинева открыли на имя одного из них банковский счет, на который заранее были перечислены финансовые средства. Впоследствии с помощью этого счета они ввозили в страну автомобильные запчасти, уклоняясь от таможенного контроля.Затем мужчины продавали запчасти без каких-либо документов о происхождении товара, незаконно осуществляя предпринимательскую деятельность.Стоимость обнаруженных и изъятых запчастей оценивается примерно в 100 000 леев.Согласно действующему законодательству, виновным в таком преступлении грозит штраф от 7 500 до 10 000 леев.
https://ru.sputnik.md/20211006/bumaga-avtomobil-45300822.html
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Александр Исаев
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в молдове, полиция, незаконная торговля, автомобили
Полиция пресекла незаконную торговлю автозапчастями
16:14 08.12.2021 (обновлено: 16:30 08.12.2021)
Изъяты детали для ремонта автомобилей на сумму около 100 тысяч леев.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Два месяца сотрудники Национального инспектората расследований следили за незаконной деятельностью двух мужчин, которые продавали новые и подержанные автозапчасти, ввезенные в страну, по регионам.
Подозреваемые жители Кишинева открыли на имя одного из них банковский счет, на который заранее были перечислены финансовые средства. Впоследствии с помощью этого счета они ввозили в страну автомобильные запчасти, уклоняясь от таможенного контроля.
Затем мужчины продавали запчасти без каких-либо документов о происхождении товара, незаконно осуществляя предпринимательскую деятельность.
Стоимость обнаруженных и изъятых запчастей оценивается примерно в 100 000 леев.
Согласно действующему законодательству, виновным в таком преступлении грозит штраф от 7 500 до 10 000 леев.