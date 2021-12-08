https://ru.sputnik.md/20211208/politsiya-presekla-nezakonnuyu-torgovlyu-avtozapchastyami-47053889.html

Полиция пресекла незаконную торговлю автозапчастями

Полиция пресекла незаконную торговлю автозапчастями

Изъяты детали для ремонта автомобилей на сумму около 100 тысяч леев.

2021-12-08T16:14+0200

2021-12-08T16:14+0200

2021-12-08T16:30+0200

общество

в молдове

полиция

незаконная торговля

автомобили

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Два месяца сотрудники Национального инспектората расследований следили за незаконной деятельностью двух мужчин, которые продавали новые и подержанные автозапчасти, ввезенные в страну, по регионам.Подозреваемые жители Кишинева открыли на имя одного из них банковский счет, на который заранее были перечислены финансовые средства. Впоследствии с помощью этого счета они ввозили в страну автомобильные запчасти, уклоняясь от таможенного контроля.Затем мужчины продавали запчасти без каких-либо документов о происхождении товара, незаконно осуществляя предпринимательскую деятельность.Стоимость обнаруженных и изъятых запчастей оценивается примерно в 100 000 леев.Согласно действующему законодательству, виновным в таком преступлении грозит штраф от 7 500 до 10 000 леев.

https://ru.sputnik.md/20211006/bumaga-avtomobil-45300822.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, полиция, незаконная торговля, автомобили