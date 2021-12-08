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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
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Посольству США в Москве вручена нота протеста
Посольству США в Москве вручена нота протеста
Документ касается участившейся активности кораблей и воздушных судов НАТО у границ России.
2021-12-08T19:00+0200
2021-12-08T19:00+0200
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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Москва призывает США и союзников к диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, оставляя за собой право реагировать на вызовы со стороны США и НАТО всеми имеющимися средствами, заявили в среду в МИД РФ, пишет РИА Новости.В комментарии, который разместила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится, что посольству США в Москве вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Соединенных Штатов и членов НАТО.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 декабря выступила с комментарием относительно опасного инцидента с участием воздушного судна над Черным морем, подчеркнув, что растущая частота полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.Президент России Владимир Путин, выступая ранее на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России, заявил Путин.
https://ru.sputnik.md/20211205/mid-rf-prokommentiroval-opasnyy-intsident-samoletom-nad-chernym-morem-46966692.html
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в мире, россия, сша, мид рф

Посольству США в Москве вручена нота протеста

19:00 08.12.2021
© Sputnik / Алексей КуденкоЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Документ касается участившейся активности кораблей и воздушных судов НАТО у границ России.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Москва призывает США и союзников к диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, оставляя за собой право реагировать на вызовы со стороны США и НАТО всеми имеющимися средствами, заявили в среду в МИД РФ, пишет РИА Новости.
"Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - говорится в сообщении.
В комментарии, который разместила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится, что посольству США в Москве вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Соединенных Штатов и членов НАТО.
"В связи с этими провокационными действиями (в связи с воздушными инцидентами над Черным морем - ред.) Посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности", - говорится в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 декабря выступила с комментарием относительно опасного инцидента с участием воздушного судна над Черным морем, подчеркнув, что растущая частота полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 05.12.2021
Политика
МИД РФ прокомментировал опасный инцидент с самолетом над Черным морем
5 декабря, 15:02
Президент России Владимир Путин, выступая ранее на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России, заявил Путин.
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