https://ru.sputnik.md/20211208/posolstvu-ssha-v-moskve-vruchena-nota-protesta-47065459.html

Посольству США в Москве вручена нота протеста

Посольству США в Москве вручена нота протеста

Документ касается участившейся активности кораблей и воздушных судов НАТО у границ России.

2021-12-08T19:00+0200

2021-12-08T19:00+0200

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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Москва призывает США и союзников к диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, оставляя за собой право реагировать на вызовы со стороны США и НАТО всеми имеющимися средствами, заявили в среду в МИД РФ, пишет РИА Новости.В комментарии, который разместила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится, что посольству США в Москве вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Соединенных Штатов и членов НАТО.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 5 декабря выступила с комментарием относительно опасного инцидента с участием воздушного судна над Черным морем, подчеркнув, что растущая частота полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.Президент России Владимир Путин, выступая ранее на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", подчеркнул, что в Кремле озабочены военными маневрами у российских рубежей. Он напомнил о недавних учениях в Черном море, отметив, что в двадцати километрах от границы летали бомбардировщики, на борту которых, как известно, находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Все это представляет угрозу для безопасности России, заявил Путин.

https://ru.sputnik.md/20211205/mid-rf-prokommentiroval-opasnyy-intsident-samoletom-nad-chernym-morem-46966692.html

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