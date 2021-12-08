https://ru.sputnik.md/20211208/poyavilos-video-tsepnogo-dtp-kishineve-avtobus-zadom-protaranil-15-avto-47060952.html
Появилось видео цепного ДТП в Кишиневе: автобус задом протаранил 15 авто
Появилось видео цепного ДТП в Кишиневе: автобус задом протаранил 15 авто
Автобус съехал вниз по склону, что спровоцировало цепное ДТП.
2021-12-08T15:56+0200
2021-12-08T15:56+0200
2021-12-08T16:57+0200
общество
в молдове
кишинев
молдова
цепная авария
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В сети опубликовано видео цепной аварии в центре Кишинева на улице Василе Александри. Как сообщили в полиции ранее, автобус протаранил всего 15 машин (12 припаркованных и три в движении).На кадрах видно, как автобус скатывается по склону назад и врезается в машины на проезжей части. Автобус задел несколько припаркованных авто, многие из них получили серьезные повреждения. Также в ДТП пострадали два человека – парень и девушка, обоим по 21 году. Их госпитализировали. Открыто дело для выяснения всех обстоятельств ДТП.Ранее в полиции сообщили, что авария произошла в 12.25.По версии очевидцев, у автобуса могли быть неполадки с тормозами.
https://ru.sputnik.md/20211208/poyavilas-informatsiya-o-postradavshikh-tsepnom-dtp-kishinev-47059352.html
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в молдове, кишинев, молдова, цепная авария
Появилось видео цепного ДТП в Кишиневе: автобус задом протаранил 15 авто
15:56 08.12.2021 (обновлено: 16:57 08.12.2021)
Автобус съехал вниз по склону, что спровоцировало цепное ДТП.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В сети опубликовано видео цепной аварии в центре Кишинева на улице Василе Александри.
Как сообщили в полиции ранее, автобус протаранил всего 15 машин (12 припаркованных и три в движении).
На кадрах видно, как автобус скатывается по склону назад и врезается в машины на проезжей части. Автобус задел несколько припаркованных авто, многие из них получили серьезные повреждения.
Также в ДТП пострадали два человека – парень и девушка, обоим по 21 году. Их госпитализировали.
Открыто дело для выяснения всех обстоятельств ДТП.
Ранее в полиции сообщили, что авария произошла в 12.25.
По версии очевидцев, у автобуса могли быть неполадки с тормозами.