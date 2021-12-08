https://ru.sputnik.md/20211208/poyavilos-video-tsepnogo-dtp-kishineve-avtobus-zadom-protaranil-15-avto-47060952.html

Появилось видео цепного ДТП в Кишиневе: автобус задом протаранил 15 авто

Появилось видео цепного ДТП в Кишиневе: автобус задом протаранил 15 авто

Автобус съехал вниз по склону, что спровоцировало цепное ДТП.

2021-12-08T15:56+0200

2021-12-08T15:56+0200

2021-12-08T16:57+0200

общество

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цепная авария

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. В сети опубликовано видео цепной аварии в центре Кишинева на улице Василе Александри. Как сообщили в полиции ранее, автобус протаранил всего 15 машин (12 припаркованных и три в движении).На кадрах видно, как автобус скатывается по склону назад и врезается в машины на проезжей части. Автобус задел несколько припаркованных авто, многие из них получили серьезные повреждения. Также в ДТП пострадали два человека – парень и девушка, обоим по 21 году. Их госпитализировали. Открыто дело для выяснения всех обстоятельств ДТП.Ранее в полиции сообщили, что авария произошла в 12.25.По версии очевидцев, у автобуса могли быть неполадки с тормозами.

https://ru.sputnik.md/20211208/poyavilas-informatsiya-o-postradavshikh-tsepnom-dtp-kishinev-47059352.html

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в молдове, кишинев, молдова, цепная авария