https://ru.sputnik.md/20211208/premer-moldovy-sovershit-vizit-romania-47064438.html

Премьер Молдовы совершит визит в Румынию

Премьер Молдовы совершит визит в Румынию

Представители молдавской власти снова поедут в Румынию.

2021-12-08T16:47+0200

2021-12-08T16:47+0200

2021-12-08T17:25+0200

общество

в молдове

румыния

молдова

премьер

официальный визит

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица совершит официальный визит в Румынию 9 декабря. "Завтра, 9 декабря, я проведу официальный визит в Румынию. Проведу встречу с президентом Клаусом Йоханнисом, премьером Николаем Чукэ, председателем сената Флорином Кыцу и, не в последнюю очередь, с председателем палаты депутатов Марчелом Чолаку", – рассказала Гаврилица на брифинге в среду.Она отметила, что будут обсуждать несколько важных для обеих стран тем в контексте начала действий, прописанных в дорожной карте по приоритетным направлениям сотрудничества Молдовы и Румынии, которую подписали недавно главы МИД двух стран. Она добавила, что в Румынию также отправится вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, который будет общаться с коллегами на тему энергетической безопасности.

https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, румыния, молдова, премьер, официальный визит, наталья гаврилица