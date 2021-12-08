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Премьер Молдовы совершит визит в Румынию
Премьер Молдовы совершит визит в Румынию
Представители молдавской власти снова поедут в Румынию.
2021-12-08T16:47+0200
2021-12-08T17:25+0200
общество
в молдове
румыния
молдова
премьер
официальный визит
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица совершит официальный визит в Румынию 9 декабря. "Завтра, 9 декабря, я проведу официальный визит в Румынию. Проведу встречу с президентом Клаусом Йоханнисом, премьером Николаем Чукэ, председателем сената Флорином Кыцу и, не в последнюю очередь, с председателем палаты депутатов Марчелом Чолаку", – рассказала Гаврилица на брифинге в среду.Она отметила, что будут обсуждать несколько важных для обеих стран тем в контексте начала действий, прописанных в дорожной карте по приоритетным направлениям сотрудничества Молдовы и Румынии, которую подписали недавно главы МИД двух стран. Она добавила, что в Румынию также отправится вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, который будет общаться с коллегами на тему энергетической безопасности.
https://ru.sputnik.md/20211112/novyy-posol-moldovy-romania-vstupaet-dolzhnost-46356053.html
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в молдове, румыния, молдова, премьер, официальный визит, наталья гаврилица

Премьер Молдовы совершит визит в Румынию

16:47 08.12.2021 (обновлено: 17:25 08.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
Все материалы
Представители молдавской власти снова поедут в Румынию.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица совершит официальный визит в Румынию 9 декабря.
"Завтра, 9 декабря, я проведу официальный визит в Румынию. Проведу встречу с президентом Клаусом Йоханнисом, премьером Николаем Чукэ, председателем сената Флорином Кыцу и, не в последнюю очередь, с председателем палаты депутатов Марчелом Чолаку", – рассказала Гаврилица на брифинге в среду.
Она отметила, что будут обсуждать несколько важных для обеих стран тем в контексте начала действий, прописанных в дорожной карте по приоритетным направлениям сотрудничества Молдовы и Румынии, которую подписали недавно главы МИД двух стран.

"Обговорим также необходимость подготовки совместного заседания правительства, которое, как мы надеемся, пройдет в начале следующего года", – уточнила премьер.

Она добавила, что в Румынию также отправится вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, который будет общаться с коллегами на тему энергетической безопасности.
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