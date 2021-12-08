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Путин рассказал, что будет, если Украина вступит в НАТО
Путин рассказал, что будет, если Украина вступит в НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что с принятием Украины в НАТО последует размещение соответствующих военных контингентов и угрожающего оружия
2021-12-08T17:11+0200
2021-12-08T17:27+0200
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нато
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что с принятием Украины в НАТО последует размещение соответствующих военных контингентов и угрожающего оружия, что не может не беспокоить российскую сторону, передает РИА Новости."Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", – сказал Путин в ходе пресс-конференции.Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны, не может не думать о последствиях расширения альянса, это было бы преступным бездействием, добавил Путин."Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны. До сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии", – сказал Путин.Расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности РФ на стратегическую перспективу, заявил президент России Владимир Путин.
https://ru.sputnik.md/20211208/krasnye-linii-ukraina-obsuzhdali-putin-bayden-47048990.html
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украина, нато, владимир путин

Путин рассказал, что будет, если Украина вступит в НАТО

17:11 08.12.2021 (обновлено: 17:27 08.12.2021)
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. - Sputnik Молдова, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy
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Одним из важнейших вопросов безопасности России является возможное расширение НАТО за счет Украины.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что с принятием Украины в НАТО последует размещение соответствующих военных контингентов и угрожающего оружия, что не может не беспокоить российскую сторону, передает РИА Новости.
"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", – сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны, не может не думать о последствиях расширения альянса, это было бы преступным бездействием, добавил Путин.
"Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны. До сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии", – сказал Путин.

У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдет в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы преступным бездействием с нашей стороны – безвольно наблюдать за тем, что там происходит.

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