https://ru.sputnik.md/20211208/putin-rasskazal-chto-budet-esli-ukraina-vstupit-v-nato-47065148.html

Путин рассказал, что будет, если Украина вступит в НАТО

Путин рассказал, что будет, если Украина вступит в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что с принятием Украины в НАТО последует размещение соответствующих военных контингентов и угрожающего оружия

2021-12-08T17:11+0200

2021-12-08T17:11+0200

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россия

украина

нато

владимир путин

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что с принятием Украины в НАТО последует размещение соответствующих военных контингентов и угрожающего оружия, что не может не беспокоить российскую сторону, передает РИА Новости."Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", – сказал Путин в ходе пресс-конференции.Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны, не может не думать о последствиях расширения альянса, это было бы преступным бездействием, добавил Путин."Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны. До сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать, но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам. И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии", – сказал Путин.Расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности РФ на стратегическую перспективу, заявил президент России Владимир Путин.

https://ru.sputnik.md/20211208/krasnye-linii-ukraina-obsuzhdali-putin-bayden-47048990.html

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