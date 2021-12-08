https://ru.sputnik.md/20211208/rossiyskie-istrebiteli-soprovodili-nad-chernym-morem-frantsuzskie-samolety-47057262.html
Российские истребители сопроводили над Черным морем французские самолеты
Российские истребители сопроводили над Черным морем французские самолеты
Французские истребители совершили попытку приблизиться к границам России.
2021-12-08T23:00+0200
2021-12-08T23:00+0200
2021-12-08T23:00+0200
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КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Французские истребители "Рафаль" и "Мираж" были сопровождены над Черным морем российскими истребителями Су-27, об этом в среду сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ), передает РИА Новости.Как сообщается, самолеты пытались приблизиться к границам России. НЦУО сообщает, что 8 декабря российские радары над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе воздушные цели."Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции, и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что "после разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования, нарушения госграницы РФ не допущено".В сообщении также подчеркивается, что полеты российских военных самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств
https://ru.sputnik.md/20211201/rossiyskiy-istrebitel-su-35s-46874847.html
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в мире, россия, франция
Российские истребители сопроводили над Черным морем французские самолеты
Французские истребители совершили попытку приблизиться к границам России.
КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik.
Французские истребители "Рафаль" и "Мираж" были сопровождены над Черным морем российскими истребителями Су-27, об этом в среду сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ), передает РИА Новости
.
Как сообщается, самолеты пытались приблизиться к границам России. НЦУО сообщает, что 8 декабря российские радары над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе воздушные цели.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции, и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "после разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования, нарушения госграницы РФ не допущено".
В сообщении также подчеркивается, что полеты российских военных самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранных государств