https://ru.sputnik.md/20211208/rozhdestvenskaya-yarmarka-kishinev-47065646.html

Рождественская ярмарка стартует в Кишиневе: сколько денег выделило правительство

Рождественская ярмарка стартует в Кишиневе: сколько денег выделило правительство

В правительстве решили, сколько средств выделят на праздники.

2021-12-08T17:22+0200

2021-12-08T17:22+0200

2021-12-08T17:29+0200

общество

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рождественская ярмарка

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Кабинет министров выделил 8,5 миллиона леев на организацию праздничных мероприятий в период с 24 декабря по 10 января 2022 года. Соответствующий проект был принят на заседании в среду. Проект внесли в повестку по просьбе министра культуры Серджиу Продана. По словам министра, праздничные мероприятия пройдут на высшем уровне по всей стране. Как объяснил министр, в Кишиневе будет организована рождественская ярмарка и другие мероприятия. Он добавил, что будут приглашены артисты, народные ремесленники смогут выставить свои творения в павильонах на ярмарках. Глава Минздрава Алла Немеренко, в свою очередь, призвала граждан вакцинироваться до начала массовых празднований. Новогодняя елка в Кишиневе была торжественно открыта 1 декабря.

https://ru.sputnik.md/20211201/glavnaia-elka-moldovy-46874011.html

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