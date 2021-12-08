https://ru.sputnik.md/20211208/rozhdestvenskaya-yarmarka-kishinev-47065646.html
Рождественская ярмарка стартует в Кишиневе: сколько денег выделило правительство
Рождественская ярмарка стартует в Кишиневе: сколько денег выделило правительство
В правительстве решили, сколько средств выделят на праздники.
2021-12-08T17:22+0200
2021-12-08T17:22+0200
2021-12-08T17:29+0200
общество
в молдове
молдова
новый год
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рождество
рождественская ярмарка
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Кабинет министров выделил 8,5 миллиона леев на организацию праздничных мероприятий в период с 24 декабря по 10 января 2022 года. Соответствующий проект был принят на заседании в среду. Проект внесли в повестку по просьбе министра культуры Серджиу Продана. По словам министра, праздничные мероприятия пройдут на высшем уровне по всей стране. Как объяснил министр, в Кишиневе будет организована рождественская ярмарка и другие мероприятия. Он добавил, что будут приглашены артисты, народные ремесленники смогут выставить свои творения в павильонах на ярмарках. Глава Минздрава Алла Немеренко, в свою очередь, призвала граждан вакцинироваться до начала массовых празднований. Новогодняя елка в Кишиневе была торжественно открыта 1 декабря.
https://ru.sputnik.md/20211201/glavnaia-elka-moldovy-46874011.html
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в молдове, молдова, новый год, новый год, рождество, рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка стартует в Кишиневе: сколько денег выделило правительство
17:22 08.12.2021 (обновлено: 17:29 08.12.2021)
В правительстве решили, сколько средств выделят на праздники.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Кабинет министров выделил 8,5 миллиона леев на организацию праздничных мероприятий в период с 24 декабря по 10 января 2022 года.
Соответствующий проект был принят на заседании в среду. Проект внесли в повестку по просьбе министра культуры Серджиу Продана.
По словам министра, праздничные мероприятия пройдут на высшем уровне по всей стране.
"Мы были приятно удивлены, что количество новых заражений значительно снизилось и Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья снизила уровень опасности с "красного кода" до "желтого". Последний код установили 5 декабря, что придало оптимизма нам выступить с этой инициативой", – сообщил Продан.
Как объяснил министр, в Кишиневе будет организована рождественская ярмарка и другие мероприятия.
Он добавил, что будут приглашены артисты, народные ремесленники смогут выставить свои творения в павильонах на ярмарках.
Глава Минздрава Алла Немеренко, в свою очередь, призвала граждан вакцинироваться до начала массовых празднований.
Новогодняя елка в Кишиневе была торжественно открыта 1 декабря.