https://ru.sputnik.md/20211208/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-snova-ozhidayut-sneg-47038455.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег

Самый точный прогноз погоды: в Молдове снова ожидают снег

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: будет ли похолодание и когда ждать снег

2021-12-08T07:00+0200

2021-12-08T07:00+0200

2021-12-08T07:00+0200

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.Облачно с прояснениями, временами сильные осадки, преимущественно дождь, в северных районах мокрый снег. Местами слабый гололед.Ветер северо-западный, слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до +4 градусов по Цельсию, ночью ожидается от от -1 до +4.Точный прогноз погоды в Кишиневе 8 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от 0 до +2 градусов. Днем 9 декабря дневная температура составит около +6 градусов. В последующие дни заметно потеплеет. До +12 днем ожидается 10 декабря.Праздники и народные приметыВ этот день православные верующие почитают память святителя Иннокентия Кульчицкого, епископа Иркутского.Также православная церковь отмечает день памяти об освящении Георгиевского храма в Киеве (1051-1054 годы), который князь Ярослав Мудрый воздвиг в честь своего небесного покровителя. Наши предки день памяти Георгия Победоносца отмечали в годовщину освящения его храма и прозвали этот день Юрьевым, так как Юрий – одна из форм имени Георгий. Также на Руси этот день называли "Егорий холодный", "Юрий холодный", "Егорий Осенний", "Егорий зимний", "Георгий Победоносец".В старину этот день был связан с таким понятием, как крестьянский выход – право крестьян переходить от одного помещика к другому, которое действовало в XI-XVII веках. Судебник 1497 года установил единый срок крестьянского выхода – за неделю до осеннего дня памяти святого Георгия – 26 ноября (Юрьева день) и неделю после него. Многие семьи весь год ждали этого дня, чтобы использовать данное им право и поискать более счастливой жизни.Связана эта дата была с годовым циклом сельскохозяйственных работ, которые обычно завершались к концу ноября (по старому стилю). Расплатиться с барином крестьянин должен по налоговым и оброчным обязательствам, а сообщить о своем решении следовало в Михайлов день – 21 (по старому стилю 8) ноября. Окончательно это право было отменено Соборным уложением 1649 года. С тех пор появилась присказка "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день".Но даже после отмены крестьянского выхода в народе сохранилась традициями именно к Юрьеву дню рассчитываться со всеми долгами. Была даже поговорка: "Не вернуть долг до Юрьева дня – всю жизнь в должниках ходить".Что касалось забот по хозяйству, то на Юрия конопатили окна и погреба – ведь самое холодное и трудное время года было совсем близко, а во многих местностях уже лежал снег.

https://ru.sputnik.md/20211121/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-46577255.html

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