https://ru.sputnik.md/20211208/sem-popytok-deputatov---pochemu-gagauzskiy-parlament-ne-mozhet-pristupit-k-rabote-47057027.html

Семь попыток депутатов – почему гагаузский парламент не может приступить к работе

Семь попыток депутатов – почему гагаузский парламент не может приступить к работе

Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) с момента своего избрания провели семь заседаний, но все они закончились ничем

2021-12-08T15:00+0200

2021-12-08T15:00+0200

2021-12-08T15:26+0200

гагаузия

народное собрание

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КОМРАТ, 8 дек – Sputnik, Максим Топал. Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) с момента своего избрания провели семь заседаний, но все они закончились ничем. В ноябре депутаты собирались пять раз, в декабре – дважды.Первый тур выборов депутатов Народного собрания Гагаузии седьмого созыва состоялся 19 сентября, а второй – 3 октября. В результате было избрано 35 депутатов, из них 25 – независимые, 9 мандатов у блока коммунистов и социалистов (БКС) и 1 – у партии PAS.Апелляционная палата Комрата признала мандаты депутатов, и башкан Гагаузии Ирина Влах созвала учредительное заседание нового гагаузского парламента на 12 ноября.До голосования за председателя дело доходило лишь дважды. Сначала за пост спикера боролись старейший депутат Дмитрий Константинов и новичок в политике Виктор Петров. Первый набрал в свою поддержку 17 голосов, второй – 11. Несколько заседаний спустя выдвигались кандидатуры Константинова и экс-депутата парламента Молдовы Демьяна Карасени. Константинов заручился поддержкой 15 депутатов, Карасени – 9.Последнее заседание депутатского корпуса ознаменовалось выдвижением Константинова и снова Виктора Петрова. В этот раз, как говорят в кулуарах НСГ, у Петрова был большой шанс быть избранным на должность председателя Народного собрания. Однако депутаты рассорились в вопросе, как и где должна быть размещена кабина для голосования.Хотя результата до сих пор нет, шоу депутаты обеспечивают регулярно. К примеру, на одном из заседаний конфликт между Григорием Дюльгером и Ильей Узуном за кресло едва не привел к драке. На каждом заседании депутаты допускают агрессивные выпады друг на друга, оскорбляют и унижают оппонентов. Собственно говоря, во многом из-за этого до голосования дело и не доходило – депутаты просто уходили из зала, и из-за отсутствия кворума заседания переносились.В НСГ царит атмосфера недоверия, депутаты даже не могут избрать председателя, что уж говорить о проектах по развитию Гагаузии и разработке законодательных актов. По словам политического аналитика Сергея Манастырлы, жители автономии стали заложниками "амбиций со стороны политических элит", которые не могут между собой договориться."Само по себе неизбрание главы Народного собрания, несмотря на весь ажиотаж, не является чем-то экстраординарным, потому что НСГ вполне функционально и способно рассматривать проблематику и без спикера. Комиссии тоже можно формировать и без спикера. Другое дело, что депутаты уперлись в спикера, личные амбиции Константинова и Петрова, и сейчас идет перетягивание каната. Каждая из сторон чувствует, что им немного не хватает до окончательной победы, и поэтому отказывается идти на какие-то уступки", – отметил Сергей Манастырлы.Однако некоторые депутаты считают, что невозможность избрания председателя говорит о том, что этот созыв неработоспособен и его следует распустить."Те кандидаты, которые выдвигаются в председатели НСГ, не могут собрать 18 человек, поэтому и идут скандалы. Пока они не возьмут самоотвод, я думаю, мы председателя так и не выберем. Единственное, что я предлагаю, чтобы появилась ответственность: или мы выбираем спикера, или идем в отставку", – заявил депутат Николай Дудогло."Если мы сами не можем разобраться, может, действительно, нам стоит самораспуститься?" – задается вопросом депутат Николай Иванчук.Против этого выступает депутат Сергей Захария. По его словам, "роспуск НСГ никому не нужен" и депутаты должны договариваться между собой. Речь может идти и о широкой коалиции.А депутат Сергей Чимпоеш отметил, что Народное собрание вправе объявить о самороспуске в том случае, если 18 депутатов сложат свои мандаты."Вы вправе написать заявление о сложении мандата, если так считаете нужным", – говорит Чимпоеш.На самом первом учредительном заседании, которое состоялось месяц назад, общественный деятель и художник Константин Келеш, а также ряд других известных в Гагаузии людей призывали новых депутатов к единству и работе во благо гагаузского народа. По прошествии месяца Келеш с сожалением отмечает, что народные избранники эти призывы слушали, но не услышали"."Такое ощущение, что некоторые депутаты работают по чьей-то методичке, озвучивают не то, что они думают и хотят. Это возмущает. Изначально было понятно, что они не настроены на конструктивную работу. Я бы хотел, чтобы они нашли общий язык и работали четыре года. Но что-то у них не идет, Народное собрание превратилось в балаган. Если хочешь, чтобы тебя слушали, научись слушать других. Сами депутаты уже заговорили о роспуске Народного собрания. В этом созыве есть адекватные и толковые депутаты, которые могут и хотят работать, но их, к сожалению, не слушают", – подчеркнул общественный деятель.Очередная попытка избрания руководителя Народного собрания Гагаузии запланирована на вторник, 14 декабря.

https://ru.sputnik.md/20211207/sedmaya-popytka-neudacha-deputaty-nsg-provalili-izbranie-spiker-47035018.html

https://ru.sputnik.md/20210919/skandal-vyborakh-nsg-gagauziya-podvoz-perepalki-44863383.html

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гагаузия, народное собрание