https://ru.sputnik.md/20211208/skripachka-konunova-prosit-podpisat-petitsiyu-dlya-vozvrascheniya-ee-instrumenta-47045029.html
Скрипачка Конунова просит подписать петицию для возвращения ее инструмента
Скрипачка Конунова просит подписать петицию для возвращения ее инструмента
Известной молдавской скрипачке уже более шести недель не возвращают скрипку стоимостью 2,2 миллиона евро.
2021-12-08T10:38+0200
2021-12-08T10:38+0200
2021-12-08T10:38+0200
общество
в молдове
молдова
петиция
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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Известная молдавская скрипачка Александра Конунова создала петицию, в которой просит вернуть ей скрипку работы итальянского мастера Джованни Гваданини.По ее словам, данная ситуация сказывается на ее жизни и карьере. Также она рассказала, что несмотря на помощь адвокатов и многих других людей, до сих пор невозможно остановить злоупотребления, вызванные непрофессионализмом и безграмотностью. "Я играю на скрипке с 6 лет, более 10 лет я живу в Швейцарии, откуда езжу в разные страны, чтобы представлять Молдову в лучшем свете, на самых известных и престижных сценах мира. Шесть недель назад произошел инцидент, в результате которого я осталась без инструмента Гваданини примерно 1785 года, данного мне уважаемым спонсором из Швейцарии, как признание моего таланта и трудов", – отметила Конунова. Ранее Конунова обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и главе Минкульта Серджиу Продану с просьбой помочь вернуть ей инструмент. Напомним, скрипку у Александры Конуновой изъяли в Международной кишиневском аэропорту 22 октября.
https://ru.sputnik.md/20211203/konunova-skripka-46938905.html
https://ru.sputnik.md/20211027/ministr-kultura-detali-skripka-stradivari-putanitsa-45948593.html
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в молдове, молдова, петиция
Скрипачка Конунова просит подписать петицию для возвращения ее инструмента
Известной молдавской скрипачке уже более шести недель не возвращают скрипку стоимостью 2,2 миллиона евро.
КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik.
Известная молдавская скрипачка Александра Конунова создала петицию
, в которой просит вернуть ей скрипку работы итальянского мастера Джованни Гваданини.
"Ситуация вынуждает меня бить тревогу. Я по-прежнему без своего рабочего инструмента, который был изъят в Международном кишиневском аэропорту. Не знаю, когда эти злоупотребления прокурора прекратятся. Прошу помочь мне привлечь внимание общественности к этой несправедливости", – написала Конунова на своей странице в Facebook, где сообщила о создании петиции.
По ее словам, данная ситуация сказывается на ее жизни и карьере. Также она рассказала, что несмотря на помощь адвокатов и многих других людей, до сих пор невозможно остановить злоупотребления, вызванные непрофессионализмом и безграмотностью.
"Я играю на скрипке с 6 лет, более 10 лет я живу в Швейцарии, откуда езжу в разные страны, чтобы представлять Молдову в лучшем свете, на самых известных и престижных сценах мира. Шесть недель назад произошел инцидент, в результате которого я осталась без инструмента Гваданини примерно 1785 года, данного мне уважаемым спонсором из Швейцарии, как признание моего таланта и трудов", – отметила Конунова.
Ранее Конунова обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и главе Минкульта Серджиу Продану с просьбой помочь вернуть ей инструмент.
Напомним, скрипку у Александры Конуновой изъяли в Международной кишиневском аэропорту 22 октября.