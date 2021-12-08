https://ru.sputnik.md/20211208/skripachka-konunova-prosit-podpisat-petitsiyu-dlya-vozvrascheniya-ee-instrumenta-47045029.html

Скрипачка Конунова просит подписать петицию для возвращения ее инструмента

Скрипачка Конунова просит подписать петицию для возвращения ее инструмента

Известной молдавской скрипачке уже более шести недель не возвращают скрипку стоимостью 2,2 миллиона евро.

2021-12-08T10:38+0200

2021-12-08T10:38+0200

2021-12-08T10:38+0200

общество

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молдова

петиция

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КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Известная молдавская скрипачка Александра Конунова создала петицию, в которой просит вернуть ей скрипку работы итальянского мастера Джованни Гваданини.По ее словам, данная ситуация сказывается на ее жизни и карьере. Также она рассказала, что несмотря на помощь адвокатов и многих других людей, до сих пор невозможно остановить злоупотребления, вызванные непрофессионализмом и безграмотностью. "Я играю на скрипке с 6 лет, более 10 лет я живу в Швейцарии, откуда езжу в разные страны, чтобы представлять Молдову в лучшем свете, на самых известных и престижных сценах мира. Шесть недель назад произошел инцидент, в результате которого я осталась без инструмента Гваданини примерно 1785 года, данного мне уважаемым спонсором из Швейцарии, как признание моего таланта и трудов", – отметила Конунова. Ранее Конунова обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и главе Минкульта Серджиу Продану с просьбой помочь вернуть ей инструмент. Напомним, скрипку у Александры Конуновой изъяли в Международной кишиневском аэропорту 22 октября.

https://ru.sputnik.md/20211203/konunova-skripka-46938905.html

https://ru.sputnik.md/20211027/ministr-kultura-detali-skripka-stradivari-putanitsa-45948593.html

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в молдове, молдова, петиция